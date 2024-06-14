В Уфимском районе Башкирии начали ремонтировать дорогу Дема — Затон

— Ежедневно по трассе Дема — Затон проезжают тысячи автомобилей. Дорога связывает два микрорайона Уфы и обеспечивает проезд к Миловке, Ветошниково и Мармылево. Также в данном направлении ходит общественный транспорт. Поэтому важно привести эту трассу в нормативное состояние, — рассказала и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.