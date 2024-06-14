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Posted 14 июня, 04:41

Published 14 июня, 04:41

Modified Сегодня, 04:43

Updated Сегодня, 04:43

В Уфимском районе Башкирии начали ремонтировать дорогу Дема — Затон

В Уфимском районе Башкирии начали ремонтировать дорогу Дема — Затон

14 июня 2024, 04:41
Фото: 1MI
Ремонт трассы Дема — Затон начался в Уфимском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Специалисты выполняют работы ночью. До конца 2024 года планируется обновить асфальтобетон, нанести разметку.

— Ежедневно по трассе Дема — Затон проезжают тысячи автомобилей. Дорога связывает два микрорайона Уфы и обеспечивает проезд к Миловке, Ветошниково и Мармылево. Также в данном направлении ходит общественный транспорт. Поэтому важно привести эту трассу в нормативное состояние, — рассказала и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Уфа
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