В Уфимском районе Башкирии начали ремонтировать дорогу Дема — Затон

Posted 14 июня, 04:41
Published 14 июня, 04:41
Modified Сегодня, 04:43
Updated Сегодня, 04:43
Специалисты выполняют работы ночью. До конца 2024 года планируется обновить асфальтобетон, нанести разметку.
— Ежедневно по трассе Дема — Затон проезжают тысячи автомобилей. Дорога связывает два микрорайона Уфы и обеспечивает проезд к Миловке, Ветошниково и Мармылево. Также в данном направлении ходит общественный транспорт. Поэтому важно привести эту трассу в нормативное состояние, — рассказала и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.
Нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения.