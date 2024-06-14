В деревне Тугаево Башкирии открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

— Благодаря нацпроекту «Здравоохранение», качество и доступность медицины в сельской местности становятся намного лучше. Мы рады, что у нас есть все условия для помощи пациентам», — рассказал главврач Красноусольской центральной районной больницы, подразделением которой является новый медпункт, Хакимьян Сафаргулов.