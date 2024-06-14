В деревне Тугаево Башкирии открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Posted 14 июня, 12:07
Published 14 июня, 12:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Медпункт будет обслуживать население деревень Тугаево и Игенчеляр. В здании имеется все необходимое для оказания медико-санитарной помощи: процедурный кабинет с современным оборудованием, помещение для хранения медикаментов. Также внутри есть место для персонала, санузел.
— Благодаря нацпроекту «Здравоохранение», качество и доступность медицины в сельской местности становятся намного лучше. Мы рады, что у нас есть все условия для помощи пациентам», — рассказал главврач Красноусольской центральной районной больницы, подразделением которой является новый медпункт, Хакимьян Сафаргулов.
Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется с 2022 года по нацпроекту «Здравоохранение». Его цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения.