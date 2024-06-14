Москва укрепляет международные связи и делится опытом развития мегаполиса

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) Сергей Черёмин отметил значимость межрегиональных связей для создания новых перспектив глобального сотрудничества.
Москва, являясь одним из ведущих макрорегионов мира, вкладывает значительные средства в развитие инфраструктуры, транспорта, социальной сферы, образования и здравоохранения. Благодаря активному международному сотрудничеству российская столица занимает высокие позиции в различных мировых рейтингах, включая индекс ООН-Хабитат по развитию транспортной инфраструктуры и качеству жизни.
Для укрепления партнерских отношений Москва предлагает трехлетние программы сотрудничества, охватывающие такие области, как градостроительство, урбанистика, развитие транспорта, социальная сфера, здравоохранение, культура и цифровизация. Эти программы способствуют росту внешнеэкономических связей города.
Помимо программ сотрудничества, Москва создает специальные комиссии по взаимодействию с различными странами, например, с Белоруссией, что привело к существенному росту внешнеторгового оборота между странами. Столица России также успешно сотрудничает с партнерами из Китая, в частности, с Харбином, в сферах образования и медицины.
Сергей Черёмин рассказал об успешных визитах московской делегации в Филиппины, в ходе которых состоялось подписание программ сотрудничества с Манилой и городом Себу. Москва также активно взаимодействует со странами Африки, включая Алжир, где обсуждается участие московских компаний в развитии транспортной системы страны.
Москва уделяет особое внимание сотрудничеству со странами СНГ, такими как Казахстан и Узбекистан. Проведение Дней Москвы в Астане способствовало увеличению внешнеторгового оборота между Москвой и Казахстаном до 8 миллиардов долларов.
Российская столица также развивает отношения с крупнейшими городами Турции, включая Стамбул, Анкару и Анталью. Черёмин подчеркнул, что дипломатия городов позволяет преодолевать политические препятствия и укреплять межрегиональное взаимодействие.
Участники дискуссии, включая представителей Турции и Бразилии, подчеркнули важность развития торговых и инвестиционных отношений между странами, а также роль таких объединений, как БРИКС, в укреплении экономических связей и преодолении барьеров.
Сергей Черёмин также принял участие в Региональном консультативном форуме «Деловой двадцатки» (B20), где отметил приверженность Москвы принципам устойчивого развития во всех сферах городской жизни. Он подчеркнул, что столица России готова делиться успешным опытом диверсификации источников бюджетных поступлений и создания благоприятного инвестиционного климата для международного бизнеса.
В условиях ожидаемого роста городского населения Черёмин отметил необходимость объединения усилий мегаполисов для определения дальнейших путей развития в контексте глобализации. Москва стремится находить новых партнеров, делиться опытом и активно участвовать в деятельности международных организаций, таких как G20, B20 и U20.