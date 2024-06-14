Москва укрепляет международные связи и делится опытом развития мегаполиса

Помимо программ сотрудничества, Москва создает специальные комиссии по взаимодействию с различными странами, например, с Белоруссией, что привело к существенному росту внешнеторгового оборота между странами. Столица России также успешно сотрудничает с партнерами из Китая, в частности, с Харбином, в сферах образования и медицины.