Банк ДОМ. РФ назвал топ регионов по открытию счетов эскроу

С начала 2024 года Банк ДОМ.РФ открыл на 30% больше счетов эскроу, чем за тот же период прошлого года. Эскроу оформили более 28 тыс. клиентов. Объем размещенных на счетах средств превысил 155 млрд рублей, это на 40% превышает показатель того же периода 2023 года.

Эскроу — специальный счет, который используется для безопасных сделок на рынке строящейся недвижимости. Покупатель вносит деньги на счет в банке, где они хранятся до окончания строительства объекта и только после этого передаются застройщику. Больше всего счетов открыто в Москве (4,8 тыс. на 48,1 млрд рублей), Тюменской (2,6 тыс. на 9,4 млрд рублей), Московской (2,4 тыс. на 11,6 млрд рублей), Новосибирской (1,8 тыс. на 6,4 млрд рублей) областях и в Татарстане (1,6 тыс. на 8,3 млрд рублей). В топ-10 вошли также Свердловская область (1,5 тыс., 4,9 млрд рублей), Приморский край (1,2 тыс., 6 млрд рублей), Санкт-Петербург (1 тыс., 6,8 млрд рублей), Ленинградская область (0,9 тыс., 2,5 млрд рублей) и Башкортостан (0,9 тыс., 3,9 млрд рублей). «С момента перехода строительной отрасли на проектное финансирование в Банке ДОМ.РФ открыто более 103,9 тыс. эксроу, причем около 80% — за пределами столицы, то есть интерес к инструменту проявляют по всей стране. Мы открываем эскроу дистанционно в мобильном приложении, это особенно важно для жителей населенных пунктов, где банк не имеет физического присутствия», — сказал вице-президент Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов. По данным портала наш. дом.рф на конец мая 2024 года, в России возводится 112,4 млн кв. м жилья, из них более 96% — с использованием счетов эскроу. Для открытия эскроу нужно зарезервировать его на сайте Банка ДОМ.РФ или через застройщика, для действующих клиентов активация счета будет доступна в мобильном приложении банка.