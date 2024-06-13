Цифровые технологии спасут стройку?

При этом, справедливости ради, отметим, что рост затрат на строительство также является актуальной проблемой для девелоперов. Только за прошлый год строительные материалы (железобетонные плиты-перекрытия, песок, цементный раствор, бетон, щебень, асфальтобетонные смеси) подорожали на 9-13% (данные Национального объединения строителей). Растут затраты и на оплату труда, на аренду спецоборудования. Приостановка стройки грозит большими финансовыми потерями — до 10 млн рублей за день простоя (данные Incepta Group). А с учетом того, что дома строятся не один год, потери могут исчисляться миллиардами. И, конечно, все эти «незапланированные» расходы застройщики стараются включить в стоимость квадратного метра, чтобы не терять маржу. В условиях постоянно растущего рынка такая стратегия срабатывала. Но не теперь, когда покупательская способность на рынке недвижимости ощутимо снизилась из-за ужесточения денежно-кредитной политики и условий по ипотеке. Продавать квартиры по «любым» ценам уже не получится.