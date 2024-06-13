Цифровые технологии спасут стройку?

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
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Updated Сегодня, 11:03
Для реализации масштабных планов по развитию российских городов — как мегаполисов, так и населенных пунктов поменьше — сегодня, в условиях новых экономических реалий, особенно важен комплексный подход к управлению строительными проектами. И здесь на помощь девелоперам должны прийти цифровые технологии. Этому вопросу уделили, в частности, внимание на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Значимость цифровизации и новых технологий в индустрии строительства, девелопмента и архитектуры отметили в ходе сессии ПМЭФ «Будущие технологии в строительстве», пригласив к обсуждению крупнейших девелоперов. Одновременно Подмосковье представило на площадке форума новую цифровую экосистему в области строительства «Автоматизированные информационные системы Центра содействия строительству».
Внедрение цифровых технологий в стройиндустрии позволит, в частности, оптимизировать сроки возведения объектов и ощутимо снизить затраты — примерно на 10% от стоимости строительного объекта, как полагают эксперты. Для российского строительного рынка, столкнувшегося со снижением спроса из-за постепенной отмены льготной ипотеки, это во многом может стать спасением. Строительная отрасль в России слишком важна, чтобы ее рост замедлился, ведь она дает около 13% ВВП. К 2030 году в рамках нацпроекта «Комфортная и безопасная среда для жизни» каждый россиянин должен быть обеспечен не менее 33 кв.м жилья, а к 2036 году — 38 кв. м. Помимо этого нацпроект предусматривает обновление к 2030 году жилфонда не менее чем на 20%. Эти глобальные задачи потребуют от строителей большей эффективности.
Начиная с 2021 года, рост объема строительных работ в России составил 23%, при этом 7% — только за прошлый год (данные INFOLine). Вместе с тем, наметились тенденции, которые могут помешать новым рекордам, особенно, в складывающихся непростых экономических условиях. Одна из таких тревожных тенденций — задержка сроков строительства объектов. В среднем по стране новые жилые дома вводятся сейчас в эксплуатацию с задержкой семь-восемь месяцев. При этом самая распространенная причина задержек — не проблемы с финансированием или кадровый голод. Наиболее частая проблема — смещение сроков выдачи заключения о соответствии от Главгорэкспертизы в процессе оформления проектной документации. По этой причине генподрядчики вынуждены вносить изменения в проект уже на стадии строительно-монтажных работ, что не может не отразиться на качестве готового продукта.
При этом, справедливости ради, отметим, что рост затрат на строительство также является актуальной проблемой для девелоперов. Только за прошлый год строительные материалы (железобетонные плиты-перекрытия, песок, цементный раствор, бетон, щебень, асфальтобетонные смеси) подорожали на 9-13% (данные Национального объединения строителей). Растут затраты и на оплату труда, на аренду спецоборудования. Приостановка стройки грозит большими финансовыми потерями — до 10 млн рублей за день простоя (данные Incepta Group). А с учетом того, что дома строятся не один год, потери могут исчисляться миллиардами. И, конечно, все эти «незапланированные» расходы застройщики стараются включить в стоимость квадратного метра, чтобы не терять маржу. В условиях постоянно растущего рынка такая стратегия срабатывала. Но не теперь, когда покупательская способность на рынке недвижимости ощутимо снизилась из-за ужесточения денежно-кредитной политики и условий по ипотеке. Продавать квартиры по «любым» ценам уже не получится.
Не попасть в финансовую ловушку застройщикам позволит отслеживание статуса всех задач в режиме реального времени. Это — автоматизация процессов согласования документации, интеграция с надзорными строительными органами (Главгосэкспертизой и Госстройнадзором), контроль качества работ, а также — возможность видеть все вынесенные предписания, замечания, согласовывать и подписывать акты. Цифровые решения, способные обеспечить такую управляемость, прозрачность и оперативность строительного процесса, уже есть. Среди них — платформа для управления строительными проектами Экзон, сервис цифровой исполнительной документации BuildDocs, облачная платформа для автоматизации строительного бизнеса Pragmacore и сервис ЦУС, входящий в составленный Минстроем РФ перечень отечественного ПО для субъектов градостроительной деятельности. Российские строительные компании, уже внедрившие в свой рабочий процесс перечисленные цифровые решения, добились сокращении времени на составление документации вдвое, а на ее проверку — впятеро. При этом весь объем документооборота сократился в шесть раз.
«Опыт показывает, что использование информационных технологий в строительстве позволяет сократить на 19% сроки реализации проектов и на 23% — стоимость строительства», — прокомментировал эксперт рынка Андрей Бочкарев, ранее курировавший в столичной мэрии вопросы градостроительной деятельности. Бывший зам мэра Москвы отметил, что улучшение эффективности строительных процессов при помощи цифровых инструментов поможет ускорить достижение Россией национальных целей развития.
За прошлый год в России, по информации федерального Минстроя, выдали 7432 разрешения на строительство. Использование отечественных ПО примерно на трети из этих проектов позволило бы государству сэкономить до 5 трлн рублей на крупных объектах и 34,6 млрд рублей — на небольших стройках. А ведь это — седьмая часть всех запланированных расходов бюджета РФ на 2024 год (36,6 трлн рублей).
Таким образом, внедрение в строительстве цифрового управления важно не просто на уровне отдельно взятых компаний, но и на общенациональном уровне. Для строительной отрасли это будет закономерным шагом в ее развитии, реальным инструментом для повышения экономической эффективности компаний, реализующих глобальную цель — улучшение жилищных условий россиян и поступательный рост отечественной экономики.