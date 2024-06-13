mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:36

Updated Сегодня, 16:36

Агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие»

Агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие»

13 июня 2024, 16:27
Фото: Изображение Midjourney
Рейтинговое агентство НКР («Национальные Кредитные Рейтинги») подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие» (входит в группу ВТБ) на уровне AA+.ru со стабильным прогнозом.

Агентство оценивало рейтинг банка, исходя из его позиции в банковской отрасли и учитывая диверсификацию бизнеса банка. При этом акционерные риски продолжают оцениваться как минимальные, оценка управления банка повышена в связи с продолжающейся интеграцией с материнским банком, в том числе и относительно стандартов корпоративного управления и управления рисками.

По оценкам НКР, ожидается улучшение оценок склонности к риску, фондирования и ликвидности до конца года по мере миграции бизнеса на баланс материнского банка. Вероятность экстраординарной поддержки «Открытия» со стороны бенефициара оценена как высокая.

В своем заключении НКР полагает, что трансформация бизнеса «Открытия» не приведет к колебаниям базовой оценки собственной кредитоспособности до конца 2024 года.

Подпишитесь
Как санкции против Мосбиржи отразятся на жителях Башкирии
Сегодня, 13:53
Дорога в никуда: почему «Башкиравтодор» оказался в бедственной ситуации
Сегодня, 04:01
Пробка образовалась на Восточном выезде из-за ДТП
Сегодня, 16:18
Беспредел в Бижбуляке: глава района возмутился действиями молодежи и полиции
Сегодня, 16:01
Экс-чиновнице Яне Гайдук избрали меру пресечения в Уфе
Сегодня, 15:09
В Башкирии выясняют обстоятельства страшного ДТП на автодороге М5
Сегодня, 14:47
"