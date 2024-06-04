РЭО: Предложение «Ресурса» по заполнению поездов вторсырьем поможет в вывозе ТКО

По словам исполнительного директора ассоциации «Ресурс» Валерии Гулимовой, проблема обращения с отходами на удаленных и труднодоступных территориях стоит особо остро. В этой связи компания инициировала транспортировку вторичных ресурсов с использованием порожних транспортных средств, которые перевозят грузы северного завоза. Об этом пишет 56orb.ru.