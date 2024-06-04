РЭО: Предложение «Ресурса» по заполнению поездов вторсырьем поможет в вывозе ТКО

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Данная инициатива вошла в решение Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.
По словам исполнительного директора ассоциации «Ресурс» Валерии Гулимовой, проблема обращения с отходами на удаленных и труднодоступных территориях стоит особо остро. В этой связи компания инициировала транспортировку вторичных ресурсов с использованием порожних транспортных средств, которые перевозят грузы северного завоза. Об этом пишет 56orb.ru.
«Естественно, предлагается сделать это с соблюдением всех санитарных правил и требований, касающихся обращения с группами однородных отходов 1−5 классов опасности», — сообщила Гулимова.
Как отмечается, предложение ассоциации было направлено на рассмотрение в Минпромторг РФ и заинтересованным федеральным органам исполнительной власти.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что компания всецело поддерживает инициативу ассоциации и предлагает заинтересованным ведомствам принять ее на рассмотрение. Среди основных целей внедрения новшества он назвал обеспечение экологической безопасности и комфорт жителей этих территорий.
Совет по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации на тему «Актуальные вопросы реализации логистического потенциала регионов Дальнего Востока» проходил в Москве.
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по указу президента от 14 января 2019 года. Согласно национальному проекту «Экология», основной задачей РЭО является построение в стране комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.