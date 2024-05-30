Началось благоустройство территории третьей очереди Tau House от ГК «Садовое кольцо»

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Внутренняя территория комплекса поделена на функциональные зоны, рассчитанные на каждого жителя: детские и спортивные пространства, лаунж-зоны, прогулочные маршруты в озелененном пространстве двора, а также площадь для проведения праздников.
В настоящее время завершены монолитные работы по устройству основания спортивной площадки и продолжается высадка зеленых насаждений на стилобате.
Как отмечает заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов, в Tau House создается отдельное пространство для детей в форме реки.
— «Река» протекает между «лесными опушками», «полянами» и «пещерами». Эта территория станет самым ярким местом внутри приватного двора. Игровое пространство будет безопасным, но с элементами контролируемого риска, ведь в детстве необходимо развивать смелость и уверенность в себе, — поясняет Илья Колунов.
Сейчас на строительной площадке третьей очереди ЖК работает 233 специалиста. В пятом корпусе уже завершились работы по установке систем обеспечения отопления и горячего водоснабжения. Окончен монтаж лестничных перил и установлены противопожарные двери. Строители продолжают установку квартирных дверей и запущен лифт в тестовом режиме. Также полным ходом идут отделочные работы.
В шестом корпусе подходят к концу работы по кладке и остеклению уровня верхних этажей. Заканчивается монтаж витражей по периметру первого этажа, продолжается монтаж эркерных балконов. Строители прокладывают инженерные сети, а первые этажи приобретают завершенный вид, благодаря оформлению фасадов и наружной отделке зданий.
На паркинге завершено устройство полов, начаты электромонтажные работы и монтаж дверей. Здесь прокладываются инженерные сети, монтируются противопожарный водопровод и также начинаются отделочные работы.
Напомним, что ЖК Tau House расположен в 6 км от исторического центра Уфы, в новом микрорайоне «Планета» на улице Лесотехникума. Комплекс построен по принципу вертикального города и разделен на уровни. На первом уровне разместятся общественные помещения среди которых детский центр, магазины, кафе, офисы и паркинг. Второй уровень будет полностью отведен под приватное озелененное пространство, которое возвысится на 6 метров от земли, помогая избежать уличного шума. На более высоких уровнях разместятся квартиры жителей комплекса с панорамными видами на город и долину реки Уфимка.