Началось благоустройство территории третьей очереди Tau House от ГК «Садовое кольцо»

Напомним, что ЖК Tau House расположен в 6 км от исторического центра Уфы, в новом микрорайоне «Планета» на улице Лесотехникума. Комплекс построен по принципу вертикального города и разделен на уровни. На первом уровне разместятся общественные помещения среди которых детский центр, магазины, кафе, офисы и паркинг. Второй уровень будет полностью отведен под приватное озелененное пространство, которое возвысится на 6 метров от земли, помогая избежать уличного шума. На более высоких уровнях разместятся квартиры жителей комплекса с панорамными видами на город и долину реки Уфимка.