Дональд Трамп стал принимать пожертвования на предвыборную кампанию в криптовалюте

Это нестандартный шаг для Трампа. Ранее он открыто критиковал криптовалюты, утверждая, что они ослабляют позиции доллара. Такое решение можно рассматривать как попытку привлечь внимание криптовалютного сообщества и показать прогрессивной части электората, что Трамп может быть современным и технологически продвинутым лидером, передает newkhakasiya.online.