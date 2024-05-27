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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Дональд Трамп стал принимать пожертвования на предвыборную кампанию в криптовалюте

Дональд Трамп стал принимать пожертвования на предвыборную кампанию в криптовалюте

27 мая 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney
Бывший президент США Дональд Трамп принял решение собирать средства на свою предвыборную кампанию в криптовалюте.

Это нестандартный шаг для Трампа. Ранее он открыто критиковал криптовалюты, утверждая, что они ослабляют позиции доллара. Такое решение можно рассматривать как попытку привлечь внимание криптовалютного сообщества и показать прогрессивной части электората, что Трамп может быть современным и технологически продвинутым лидером, передает newkhakasiya.online.

Стоит отметить, что криптовалюты обладают определенной степенью анонимности, и для соблюдения законов и прозрачности пожертвования должны приниматься с соблюдением всех правил: средства должны быть отражены в отчетности, а личности жертвователей должны проверяться.

Дональд Трамп, принимая криптовалютные взносы, идет на риск. Пока неизвестно, принесет ли это решение ему успех или наоборот.

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