Дональд Трамп стал принимать пожертвования на предвыборную кампанию в криптовалюте

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Это нестандартный шаг для Трампа. Ранее он открыто критиковал криптовалюты, утверждая, что они ослабляют позиции доллара. Такое решение можно рассматривать как попытку привлечь внимание криптовалютного сообщества и показать прогрессивной части электората, что Трамп может быть современным и технологически продвинутым лидером, передает newkhakasiya.online.
Стоит отметить, что криптовалюты обладают определенной степенью анонимности, и для соблюдения законов и прозрачности пожертвования должны приниматься с соблюдением всех правил: средства должны быть отражены в отчетности, а личности жертвователей должны проверяться.
Дональд Трамп, принимая криптовалютные взносы, идет на риск. Пока неизвестно, принесет ли это решение ему успех или наоборот.