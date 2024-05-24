ИИ меняет индустрию кибербезопасности — СОГАЗ

По мнению Старостина, в будущем компании ждет «битва ИИ против ИИ», поэтому сейчас подразделениям кибербезопасности принципиально важно инвестировать в развитие новых технологий и осваивать новые компетенции, чтобы как можно раньше обнаруживать действия злоумышленников и эффективнее реагировать на них. Уже сейчас необходимо готовиться к будущему, когда противостояние киберугрозам без ИИ будет невозможно.