РЭО и Минпросвещения: экообразование в школах выходит на новый уровень

Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, экопросвещение играет важную роль для всех, поскольку поставленная президентом и правительством задача по достижению целевых показателей реформы обращения с ТКО не может быть выполнена только посредством формирования производств. Если не изменить поведенческую культуру, задача решена не будет. Таким образом, напомнил Буцаев, задача делится на два этапа. Первый — строительство заводов для сортировки и утилизации. Второй — изменение поведенческой культуры, в первую очередь бережного отношения к окружающей среде. Эта культура подразумевает и раздельный сбор, и продление срока службы вещей, и другие направления. В этой связи РЭО рассчитывает оказать влияние на самую осознанную часть гражданского общества, подытожил гендиректор РЭО.