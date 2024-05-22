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Published Сегодня, 16:44

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Updated Сегодня, 17:47

РЭО и Минпросвещения: экообразование в школах выходит на новый уровень

РЭО и Минпросвещения: экообразование в школах выходит на новый уровень

22 мая 2024, 16:44
Фото: Изображение Midjourney
РЭО и ЦПИ Минпросвещения России приступают к созданию программы повышения квалификации для педагогов — в соответствии с договоренностью, которая была достигнута в рамках соглашения о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает совместную деятельность по экопросвещению детей и молодежи в сфере защиты окружающей среды и обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом пишет 56orb.

Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, экопросвещение играет важную роль для всех, поскольку поставленная президентом и правительством задача по достижению целевых показателей реформы обращения с ТКО не может быть выполнена только посредством формирования производств. Если не изменить поведенческую культуру, задача решена не будет. Таким образом, напомнил Буцаев, задача делится на два этапа. Первый — строительство заводов для сортировки и утилизации. Второй — изменение поведенческой культуры, в первую очередь бережного отношения к окружающей среде. Эта культура подразумевает и раздельный сбор, и продление срока службы вещей, и другие направления. В этой связи РЭО рассчитывает оказать влияние на самую осознанную часть гражданского общества, подытожил гендиректор РЭО.

К подписанию соглашения РЭО разработал план совместной деятельности с ЦПИ. В первую очередь этот план предполагает работу с педагогами. Для педагогического состава впервые будет проведена олимпиада по экологии «Чемпионы по призванию». При разработке заданий для очного тура ЦПИ будет опираться на материалы, подготовленные РЭО.

РЭО и ЦПИ запустят программы повышения квалификации и образовательный контент для педагогов школ и организаций дополнительного образования детей, направленный на формирование экологической грамотности. Также предполагается создать аудиоподкасты для родителей, которые будут способствовать вовлечению семей в экологическое образование школьников.

В рамках договоренности РЭО предоставит ЦПИ социальные ролики на тему раздельного сбора и переработки отходов, а также уроки «Зеленой школы», которые являются частью большого медийного банка видеоуроков РЭО.

На встрече стороны рассмотрели планы по проведению экологической олимпиады педагогических работников, в которую будут включены уроки «Зеленой школы», программы по просвещению детей и молодежи в сфере обращения с отходами, осознанного потребления.

Исполняющая обязанности генерального директора ЦПИ Светлана Кутукова подчеркнула, что в современном мире популяризация осознанного отношения к природе особенно актуальна, а сотрудничество с Российским экологическим оператором позволит нарастить усилия в этом направлении.

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