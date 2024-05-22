Бизнес привлек 500 млрд рублей под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Исаевич подчеркнул, что КМСП взяла на себя значительный риск, обеспечив предпринимателям получение более 50 тысяч кредитов на сумму в полтриллиона рублей. По его словам, около 30% кредитов с приемлемой ставкой были бы недоступны без поддержки КМСП, пишет ria.ru.
Он также отметил, что государственная поддержка стимулирует рынок кредитования. В ключевых отраслях промышленности почти треть финансирования обеспечивается государством. К примеру, в прошлом году малые и средние предприятия в обрабатывающей промышленности привлекли более 530 миллиардов рублей, высокотехнологичные компании — более 170 миллиардов, а гостиничный бизнес — 25 миллиардов.
Михаил Мишустин подчеркнул важность дальнейшего развития удобных финансовых инструментов и финансовой поддержки МСП. Он отметил, что небольшие предприятия должны укреплять свои позиции и повышать эффективность. Многие из них смогут быстрее адаптироваться к текущим условиям санкционного давления и занять ниши, освободившиеся из-за ухода иностранных компаний, заявил премьер-министр. По его словам, это конкуренция, и важно, чтобы росли те, кто будет успешнее и у кого будут подходящие инструменты.