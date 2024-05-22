Бизнес привлек 500 млрд рублей под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП

Михаил Мишустин подчеркнул важность дальнейшего развития удобных финансовых инструментов и финансовой поддержки МСП. Он отметил, что небольшие предприятия должны укреплять свои позиции и повышать эффективность. Многие из них смогут быстрее адаптироваться к текущим условиям санкционного давления и занять ниши, освободившиеся из-за ухода иностранных компаний, заявил премьер-министр. По его словам, это конкуренция, и важно, чтобы росли те, кто будет успешнее и у кого будут подходящие инструменты.