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Эксперты рассказали о признаках болезни Лайма после укуса клеща

Эксперты рассказали о признаках болезни Лайма после укуса клеща

16 мая 2024, 09:40
Фото: Изображение Midjourney
Клещ является паразитом, способным переносить опасные инфекции, среди которых особое место занимает боррелиоз, также известный как болезнь Лайма. Рассмотрим основные симптомы этого заболевания.

Бактериям, вызывающим болезнь Лайма, достаточно 36 — 48 часов, чтобы проникнуть в организм, поэтому клеща следует удалить как можно быстрее. Даже если вы оперативно извлекли клеща, анализ на боррелиоз необходимо будет сделать, передает newkhakasiya.online.

Если бактерия все-таки попала в кровоток, то первые признаки болезни Лайма проявляются в виде повышенной температуры, головной боли, озноба и мышечных болей. Бактерии могут распространяться по телу несколько недель или даже месяцев, на начальной стадии заболевание может протекать без явных симптомов.

Одним из заметных симптомов является артрит, который может поражать любой сустав при отсутствии лечения. В запущенных случаях возможно развитие паралича Белла и менингита. Важно понимать, что болезнь Лайма поддается лечению, хотя курс антибиотиков может быть более продолжительным или включать в себя комбинацию препаратов по строго определенной схеме.

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