Эксперты рассказали о признаках болезни Лайма после укуса клеща

Одним из заметных симптомов является артрит, который может поражать любой сустав при отсутствии лечения. В запущенных случаях возможно развитие паралича Белла и менингита. Важно понимать, что болезнь Лайма поддается лечению, хотя курс антибиотиков может быть более продолжительным или включать в себя комбинацию препаратов по строго определенной схеме.