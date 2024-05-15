Радий Хабиров наградил ГК «Садовое кольцо» за помощь обманутым дольщикам

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Среди награжденных были представители группы компаний «Садовое кольцо». Почетную грамоту Республики Башкортостан глава республики вручил первому заместителю генерального директора ГК «Садовое кольцо» Екатерина Ермаковой и заместителю генерального директора ООО «Садовое Кольцо Девелопмент» Олегу Елисееву.
Заместитель генерального директора по строительству Александр Корольков и директор департамента развития проектов ГК «Садовое кольцо» Михаил Фельдман были удостоены звания «Заслуженный строитель Республики Башкортостан».
Заместитель генерального директора по правовым вопросам и градостроительному обеспечению ГК «Садовое Кольцо Уфа» Ирина Карноух получила Благодарность Главы Республики Башкортостан.
«От имени управленческой команды региона и наших жителей благодарю вас за решение очень сложной и важной задачи, — подчеркнул Радий Хабиров. — С 2017 по 2023 годы в республике насчитывалось 15 тысяч обманутых дольщиков. Это огромное количество людей, очень многие из них вкладывали в будущее жилье свои последние средства и в результате недобросовестности некоторых застройщиков оказались в крайне сложной ситуации», — сказал он.
В мае 2020 года при активном участии и контроле со стороны руководства Башкортостана и Министерства строительства и архитектуры РБ ГК «Садовое кольцо» взяла на себя обязательства по решению проблем дольщиков группы компаний «Госстрой», которая не смогла завершить строительство своих жилых комплексов. Уже в том же году ключи от квартир получили дольщики в первых двух секциях ЖК «Белая река» в Кузнецовском затоне и двух секциях ЖК «Эрмитаж-Горсовет» на улице Давлеткильдеева. В сентябре 2023 года инвестор ввел в эксплуатацию последние секции жилых комплексов «Эрмитаж-Горсовет» и ЖК «Дом на Ленина» в Советском районе Уфы, а в ноябре — последние секции «Белой реки».