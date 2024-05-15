Радий Хабиров наградил ГК «Садовое кольцо» за помощь обманутым дольщикам

В мае 2020 года при активном участии и контроле со стороны руководства Башкортостана и Министерства строительства и архитектуры РБ ГК «Садовое кольцо» взяла на себя обязательства по решению проблем дольщиков группы компаний «Госстрой», которая не смогла завершить строительство своих жилых комплексов. Уже в том же году ключи от квартир получили дольщики в первых двух секциях ЖК «Белая река» в Кузнецовском затоне и двух секциях ЖК «Эрмитаж-Горсовет» на улице Давлеткильдеева. В сентябре 2023 года инвестор ввел в эксплуатацию последние секции жилых комплексов «Эрмитаж-Горсовет» и ЖК «Дом на Ленина» в Советском районе Уфы, а в ноябре — последние секции «Белой реки».