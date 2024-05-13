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Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Какие правила нужно соблюдать при купании в бассейне

Какие правила нужно соблюдать при купании в бассейне

13 мая 2024, 10:45
Фото: 1MI
Правила безопасности в бассейне являются крайне важными как для детей, так и для взрослых.

Утонуть можно не только в открытых водоемах, но и в обычном бассейне, поэтому необходимо быть бдительным. Взрослым следует постоянно следить за детьми во время купания, организовать для них занятия по плаванию и убедиться в их эффективности, пишет newkhakasiya.online.

Важно следить за глубиной водоема, не позволять нырять на мелких участках, установить ограждения вокруг бассейна, если он принадлежит вам, и ограничить доступ к нему. Также рекомендуется разместить спасательные средства у бассейна. Необходимо знать, как оказать первую помощь при утоплении. Следует отметить, что купание в нетрезвом состоянии часто становится причиной несчастных случаев на воде.

Чтобы избежать контакта с вредными микроорганизмами, которые могут присутствовать в воде бассейна, важно соблюдать несколько правил. Детей следует купать только в специальных плавательных подгузниках, не допускать купания животных, следить за качеством фильтрации и химической обработки воды, принимать душ до и после посещения бассейна.

Помните, что если вода вызывает у вас подозрения, лучше воздержаться от купания.

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