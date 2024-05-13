Какие правила нужно соблюдать при купании в бассейне

Важно следить за глубиной водоема, не позволять нырять на мелких участках, установить ограждения вокруг бассейна, если он принадлежит вам, и ограничить доступ к нему. Также рекомендуется разместить спасательные средства у бассейна. Необходимо знать, как оказать первую помощь при утоплении. Следует отметить, что купание в нетрезвом состоянии часто становится причиной несчастных случаев на воде.