Подвиг башкирских нефтяников в годы Великой Отечественной войны представили на ВДНХ

Получивший первую продукцию в 1938 году, на тот момент еще совсем молодой завод УНПЗ делает мощный рывок вперед с началом Великой Отечественной войны. Наряду с десятками предприятий, эвакуированных в Уфу — т. к. это глубокий тыл, в столицу Башкирии эвакуируют оборудование с Северокавказских НПЗ. В кратчайшие сроки, ценой огромных усилий заводчан на УНПЗ появляются новые цеха. Объем производства бензина в этот период по сравнению с 1940 годом увеличился вдвое. В 1941 году на предприятии были введены новые виды производства: изооктановое и водородное, очень важные для военного производства. Авиационный бензин высокого качества марок Б-70, Б-78 начал поступать на фронт из Башкирии.