Подвиг башкирских нефтяников в годы Великой Отечественной войны представили на ВДНХ

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В павильоне «Роснефти», который ежедневно посещают более 10 тысяч человек, работники «Башнефти» в честь 79-й годовщины Великой Победы рассказали о самоотверженном труде башкирских нефтяников в самые сложные для страны годы. Гостям павильона в интерактивной форме раскрыли секреты работы «нефтяного сердца» СССР на помощь фронту.
Секрет бутылки с зажигательной смесью
Дело в том, когда фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз, Красная Армия в результате германских авиационных ударов лишилась большого количества инфраструктуры и техники: были разбомблены аэродромы, нефтехранилища и нефтесклады. Большая часть самолетов, танков, автомобилей на западных границах СССР, лишенных топлива и защиты, была уничтожена или захвачена.
Советской армии неоценимую помощь в борьбе с немцами оказывали «коктейли Молотова» — бутылки с горючей смесью, которые могли в один миг остановить наступающий танк. Именно они, в первые месяцы войны, помогли нашим солдатам держать оборону.
1941 года Государственный комитет обороны (ГКО) принял постановление, которым обязал Наркомат пищевой промышленности производить 120 тыс. бутылок с горючей смесью в день. На производство этого средства были переориентированы вино-водочные заводы, кондитерские фабрики и многие другие производственные объекты.
Главным в этом оружии было авиационное топливо, которое с первых лет войны активно производили на Уфимском НПЗ.
Еще два главных фактора войны
С первых дней войны Советское руководство четко понимало — эта война — война моторов. Гитлер рвался к нефтяным запасам Кавказа и Азербайджана, где было сконцентрировано большинство объектов нефтедобычи и нефтепереработки нашей страны. Начало войны застало СССР врасплох. Только за первый месяц войны, уже к концу июля 1941 г., было потеряно 60% запасов топлива и топливохранилищ. Обеспечение армии топливом оказалось под серьезной угрозой.
За годы Великой Отечественной войны в Красную армию поступило более 104 тыс. танков и 100 тыс. самолетов. Кроме того, Победу приближали десятки тысяч автомобилей, самоходные артиллерийские установки, тягачи, тракторы, боевые корабли и подводные лодки. Всем им нужно было топливо. Нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия, снабжавшие армию топливом в годы Великой Отечественной, работают и сегодня. Многие из них — в составе «Роснефти». Это легендарные НПЗ: Саратовский, Сызранский, Уфимский, Туапсинский, Комсомольский, дававшие, как написала в 41 году газета «Правда», хлеб механизированным армиям.
Вклад Уфы и жителей столицы Башкортостана
Город Уфа, находившийся далеко от линии фронта, не слышал орудийных выстрелов, жителям столицы Башкортостана не пришлось держать оборону. Однако, наш город тоже был на передовой, правда, в несколько ином виде. Ключевые предприятия, расположенные в Уфе, фигурировали в планах командования вермахта под грифом «Уничтожить». В архивах хранятся фотографии 1942-го года, сделанные немецким самолетом-разведчиком, на которых с поразительной точностью были определены ряд стратегических объектов Уфы, в том числе и Уфимский нефтеперерабатывающий завод (УНПЗ). Наш город являлся для фашистского рейха огромной проблемой — в значительней мере из-за нефтеперерабатывающего завода, который отправлял на фронт тысячи тонн топлива.
Получивший первую продукцию в 1938 году, на тот момент еще совсем молодой завод УНПЗ делает мощный рывок вперед с началом Великой Отечественной войны. Наряду с десятками предприятий, эвакуированных в Уфу — т. к. это глубокий тыл, в столицу Башкирии эвакуируют оборудование с Северокавказских НПЗ. В кратчайшие сроки, ценой огромных усилий заводчан на УНПЗ появляются новые цеха. Объем производства бензина в этот период по сравнению с 1940 годом увеличился вдвое. В 1941 году на предприятии были введены новые виды производства: изооктановое и водородное, очень важные для военного производства. Авиационный бензин высокого качества марок Б-70, Б-78 начал поступать на фронт из Башкирии.
Чтобы поднять в воздух самолет «Ил», требовалось 9 тыс. литров горючего, наполнить бак танка «Т-34» — 540 литров. Для понимания расходов топлива Красной Армией: в 1942 году в сутки потреблялось около 4-6 тысяч тонн, то уже в 1944 — 30-40 тысяч тонн топлива. Колоссальные объемы. И их нужно было производить в кратчайшие сроки
Первопроходец башкирской нефтепереработки
Основанный в 1936 году Ишимбайский нефтеперегонный завод стал большим помощником в деле разгрома фашистских захватчиков. Это первое предприятие по переработке нефти в регионе и на Востоке страны.
Для целей наращивания производства жидкого горючего и масел ЦК ВКП (б) СНК СССР в августе 1941 г. обязал наркомат нефтяной промышленности ускорить строительство установок на Ишимбайском и Уфимском крекинг-заводах. На Ишимбайском нефтеперерабатывающем заводе во второй половине 1941 года увеличился выпуск авиационных бензинов и составил за год 221%. В 1942 году выпуск автобензина составил 109,4% от плана, керосина -147,1%, дизельного топлива 157,3%, мазута 114,3%.
Все это позволило Ишимбайскому нефтеперерабатывающему заводу в июне 1942 года занять третье место во Всесоюзном социалистическом соревновании на звание лучший нефтеперерабатывающий завод СССР.
Из прошлого в будущее
Самоотверженный труд заводчан военных лет до сих пор является примером настоящего подвига для нынешнего поколения нефтепереработчиков «Башнефти», ныне входящей в структуру НК «Роснефть».
В Нефтеперерабатывающий кластер «Роснефти» в Уфе входят 3 завода: — «Башнефть-УНПЗ», — «Башнефть-Уфанефтехим», — «Башнефть-Новойл». Совокупная мощность переработки сырья: более 22 млн тонн/год. Производство полностью соответствует самым современным экологическим стандартам. С вхождением компании «Башнефть» в 2016 г. в «Роснефть» начался принципиально новый этап развития Уфимской группы НПЗ. Интеграция предприятий «Башнефти» в производственные процессы «Роснефти» на порядок повысила эффективность производства, благодаря взаимным поставкам компонентов между заводами.
Комплекс НПЗ «Башнефти» в Уфе — крупнейший в России и один из самых масштабных в Евразии.
Чтобы почтить память воинов и трудовых династий накануне 9 мая в Парке им. Ленина состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Александра Матросова. В мероприятии приняли участие ветераны Великой отечественной войны, руководство «Башнефти», Совет ветеранов компании, сотрудники и учащиеся «Роснефть-классов».
В программе празднования традиционно организовываются выступление оркестра МВД, почетный караул от воспитанников Уфимского кадетского училища, творческие номера от работников и их детей.