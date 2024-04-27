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Published Сегодня, 14:37

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Врач Бережанский предупредил об опасностях для детей на даче

Врач Бережанский предупредил об опасностях для детей на даче

27 апреля 2024, 14:37
Фото: Изображение Midjourney
Врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, к. м. н. Павел Бережански отметил, что помимо известных рисков, таких как клещи и гадюки, на даче существует множество других угроз, которые не всегда очевидны.

В частности, речь идет о насекомых, которые особенно опасны для детей с аллергией или для тех, у кого была острая аллергическая реакция по типу крапивницы. Защититься от насекомых помогут специальные детские средства от комаров и мошек. также следует проверить участок на наличие ульев пчел, шершней и ос. Накрывание продуктов питания на открытом столе также поможет избежать привлечения насекомых, пишут «Известия».

Если укус насекомого все же произошел, важно аккуратно удалить жало и охладить место укуса. Для снятия зуда и воспаления можно использовать антигистаминные мази. Если состояние ухудшается, следует обратиться к врачу.

Также необходимо устранить муравейники на участке, поскольку укус муравьев опасен для детей из-за их тонкой кожи. Ребенку также стоит объяснить, почему нельзя стоять на муравейниках и ворошить их палкой.

Опасность представляют также деревенские животные, такие как лошади, козы, коровы, гуси и ежи. Ежи могут переносить инфекции на своих иголках и быть разносчиками бешенства. При укусе животного необходимо обратиться в травмпункт.

Для детей до трех лет любые водные резервуары, такие как тазики или прудики, могут стать опасными. Поэтому их следует плотно закрывать. Деревенский туалет также может представлять опасность, поэтому важно объяснить городским детям, как им пользоваться.

Также необходимо проверить участок на наличие ядовитых растений и убрать садовый инвентарь, чтобы избежать травм от падения с высоты. Важно знать номер скорой помощи и адрес ближайшей больницы.

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