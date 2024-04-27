Врач Бережанский предупредил об опасностях для детей на даче

В частности, речь идет о насекомых, которые особенно опасны для детей с аллергией или для тех, у кого была острая аллергическая реакция по типу крапивницы. Защититься от насекомых помогут специальные детские средства от комаров и мошек. также следует проверить участок на наличие ульев пчел, шершней и ос. Накрывание продуктов питания на открытом столе также поможет избежать привлечения насекомых, пишут «Известия».