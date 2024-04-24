Эксперт рекомендует на майские праздники выбирать шашлык известных производителей

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Об этом эксперт рассказала в беседе с NEWS.ru. Покупая шашлык для майских праздников, следует отдавать предпочтение знакомым производителям. При этом нужно обязательно ознакомиться с маркировкой, на которой указывается вся информация о мясе.
На этикетке должно быть отмечено, что продукт является мясным, а не мясосодержащим. Состав полуфабриката должен быть предельно простым. Для этого достаточно вспомнить рецепт маринования мяса для шашлыка. Опираясь на него, можно подобрать похожий по составу готовый продукт, отметила эксперт.
Филатова напомнила, что согласно действующему ГОСТу все мясные полуфабрикаты делятся на пять категорий. Основной критерий — соотношение мышечной, жировой и соединительной тканей. Самая высокая категория мяса (А) содержит более 80% мышечной ткани, самая низкая — менее 20%. Для шашлыка лучше всего подходит мясо категорий А и Б, то есть с наименьшим количеством жировой ткани.
Тем, кто планирует замариновать мясо для шашлыка самостоятельно, эксперт рекомендует обратить внимание на внешний вид и свежесть продукта. Так, свежее охлажденное мясо выглядит равномерным, глянцевым, а на ощупь воспринимается как сухое и упругое.