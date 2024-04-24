Эксперт рекомендует на майские праздники выбирать шашлык известных производителей

Филатова напомнила, что согласно действующему ГОСТу все мясные полуфабрикаты делятся на пять категорий. Основной критерий — соотношение мышечной, жировой и соединительной тканей. Самая высокая категория мяса (А) содержит более 80% мышечной ткани, самая низкая — менее 20%. Для шашлыка лучше всего подходит мясо категорий А и Б, то есть с наименьшим количеством жировой ткани.