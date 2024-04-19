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В Башкирии осудили пилота вертолета, при крушении которого погибли два человека

В Башкирии осудили пилота вертолета, при крушении которого погибли два человека

19 апреля 2024, 10:48
Фото: 1MI
Вертолет, на борту которого вместе с пилотом находились двое пассажиров упал спустя три минуты после взлёта. Пилота признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщает МСУТ СК России.

Пилот вертолета, по вине которого погибли два пассажира, осужден на четыре года лишения свободы в Башкирии. Также с осужденного в пользу родственников погибших взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн рублей каждому. Кроме того, после отбытия наказания мужчине установлен запрет на совершения полетов сроком на три года

Установлено, что пилот осуществил взлет ночью в январе 2022 года при неблагоприятных метеорологических условиях с двумя пассажирами на вертолете Airbus Helicopters AS350. Спустя всего три минуты с момента взлета вертолет врезался в деревья и упал на землю, погибли оба пассажира.

«Согласно заключению летной экспертизы, причиной авиационной катастрофы явилась потеря командиром воздушного судна пространственной ориентации после выполнения взлета в ночное время с площадки, не имеющей светосигнального оборудования, в метеорологических условиях, не соответствующих возможности осуществления полета», — сообщили в ведомстве.

#Азамат Нухов#Общество#Новости Башкирии
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