В Башкирии осудили пилота вертолета, при крушении которого погибли два человека

Пилот вертолета, по вине которого погибли два пассажира, осужден на четыре года лишения свободы в Башкирии. Также с осужденного в пользу родственников погибших взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн рублей каждому. Кроме того, после отбытия наказания мужчине установлен запрет на совершения полетов сроком на три года