Экология, тишина и эстетика в новом коттеджном посёлке «Миллаверде»

Многие эксперты сходятся в том, что спрос на загородную недвижимость будет только расти. Что вполне обоснованно, ведь плюсов жизни в отдельном доме, вдали от городского шума, особенно когда рядом есть все необходимое для комфорта, — намного больше, нежели в душном мегаполисе. Так почему бы уже сейчас не выбрать жилье на лоне природы со всеми удобствами? А если дом еще и расположен всего лишь в 20 минутах от Уфы?