Экология, тишина и эстетика в новом коттеджном посёлке «Миллаверде»

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Многие эксперты сходятся в том, что спрос на загородную недвижимость будет только расти. Что вполне обоснованно, ведь плюсов жизни в отдельном доме, вдали от городского шума, особенно когда рядом есть все необходимое для комфорта, — намного больше, нежели в душном мегаполисе. Так почему бы уже сейчас не выбрать жилье на лоне природы со всеми удобствами? А если дом еще и расположен всего лишь в 20 минутах от Уфы?
Знакомьтесь, «Миллаверде» — это новый коттеджный поселок комфорт-класса, который активно строится рядом с селом Миловка. Уже сейчас здесь, на закрытой и благоустроенной территории, залиты фундаменты Х домов.
— Важно отметить, что жители будут платить за услуги по сельским тарифам. Электричество, газ, центральное водоснабжение, септик, котел для отопления — все это сделает ваш дом теплым и уютным, а его обогрев — экономичным. А благодаря сотрудникам управляющей компании вы сможете не переживать за бесперебойность работы инженерных коммуникаций в посёлке, уборку улиц зимой от снега, поддержание в исправном состоянии общей инфраструктуры, вывоз мусора, охрану и безопасность на территории поселка. Наши специалисты будут решать все вопросы быстро и качественно, а вам же нужно будет просто наслаждаться жизнью в коттеджном посёлке «Миллаверде», — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Кстати, о пейзаже. Вас ждут сквер для неспешных прогулок, живописные виды на поля и лесные горизонты. Кроме того, рядом с поселком расположилась старица реки Белой — настоящий рай для рыболовов.
Ну и отдельно хочется выделить благоустроенную и безопасную территорию поселка. На которой установлены система видеонаблюдения и уличное освещение. А внутренние дороги будут заасфальтированы.
— На территории посёлка «Миллаверде», мы предусмотрели не просто детскую площадку, а настоящий благоустроенный парк с праздничным названием «Фиеста». И мы уверены, что он станет излюбленным местом отдыха для жителей посёлка как в будние дни, так и в праздники, — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Территория парка «Фиеста» расположится в кольце зеленых насаждений, кустарников и живых изгородей, которые не только будут радовать глаз, но и будут выполнять роль функционального зонирования. Также по периметру парка будут обустроены вело- и пешеходные дорожки.
Большая игровая для самых маленьких, площадка для ребят постарше и территория творчества и отдыха для подростков будут собраны в одном крыле парка, а в другом расположится центральная площадь, где жители будут собираться на большие праздники.
— Центром притяжения в парке станет настоящая сцена, где можно будет проводить не только шумные концерты и праздники, но и мастер-классы, лекции или устраивать просмотр фильмов. А вечером парк «Фиеста» будет наполняться уютной атмосферой благодаря нескольким уровням освещения и огромным световым фигурам-камням, которые расположатся под деревьями, — добавили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
В детской зоне предусмотрительно расположена комната матери и ребенка с санузлом. А по истине огромная песочница придётся по вкусу всем малышам, ведь это не только мягкий чистый белый песок, но и бесконечное множество игровых сценариев для самых юных жителей «Миллаверде». Чуть дальше расположатся разнообразные горки, качели и мини-комплексы с мягкими линиями и без острых углов. А изюминкой территории для малышей станет тактильная дорожка, наполненная различными натуральными материалами: крупными и мелкими округлыми камешками, отшлифованными деревянными спилами и мягкой травой. Ходить босиком не только приятно, но и полезно!
В глубине — уголок для подростков с баскетбольным кольцом и местами для отдыха, на которых можно удобно расположиться небольшой компанией.
Немаловажно, что все материалы, используемые в строительстве коттеджного поселка «Миллаверде», исключительно высокого качества. Дома построены из керамического кирпича, который славится своей прочностью, экологичностью и теплоизоляционными свойствами.
В этом коттеджном поселке будут жить люди, которые выбирают экологию, тишину и эстетику. Узнать больше о новом коттеджном посёлке «Миллаверде» вы можете по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисе продаж ГК «Жилой Квартал» по адресу: г. Уфа, ул. З. Биишевой, 13.
Группа компаний «Жилой Квартал» работает в строительной отрасли с 2001 года и является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости РБ. За это время она построила четырнадцать жилых комплексов и ввела в эксплуатацию полтора миллиона квадратных метров жилья. Надежный застройщик вложил весь свой опыт в создание нового уровня загородного жилья.
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