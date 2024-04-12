Российские рок-музыканты создают рекордное шоу

«Для нас очень важно показать не просто рекорд и сделать событие массовым. Мы стремимся открыть для зрителей новый формат живых выступлений и зарядить уже знакомые песни новым звучанием, новой эмоцией. Наша Тысяча откроет для себя сцену глазами настоящих рок-звезд и передаст это яркое чувство, восторг и настоящий драйв каждому, кто придет в этот день поддержать их», — Сергей Денисенко, директор шоу МЕГАРОК.