«Тайна Пятой планеты»: Новая космическая акция «Пятерочки»

Всего коллекция «Тайна Пятой планеты» насчитывает 23 космокрепса с изображением основных объектов Солнечной системы. Есть в собрании один раритет — фирменный космокрепс от «Пятёрочки», также два космокрепса от партнёров — «Х5 Клуба» и бренда Whiskas, и даже один, который может светиться в темноте! Еще в наборе имеются четыре пуллера разных форм и цветов с красивым мерцающим шнурком. В каждой упаковке с редким космокрепсом находится специальный код, который нужно зарегистрировать на сайте planeta.x5.ru. Те, кто не поленился сделать это, получат приятную возможность участвовать в розыгрыше ценных призов и могут выиграть даже главный приз — тур на Байконур!