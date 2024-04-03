«Тайна Пятой планеты»: Новая космическая акция «Пятерочки»

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Акция будет проходить во всех магазинах «Пятёрочка» в период с 2 апреля по 13 мая 2024 года.
Так за покупки в подарок будут дарить уникальный космокрепс: это миниатюрная игрушка с изображением планет Солнечной системы, астероида, спутника и других объектов, связанных с космической тематикой. Еще один подарок, на который можно рассчитывать в акции, — пуллер, красочная игрушка-аксессуар. На нее можно крепить собранные по акции космокрепсы. Счастливые обладатели пуллера получают возможность создавать креативные индивидуальные образы и кастомизировать одежду, обувь или канцтовары. Подобными сувенирами интересно обмениваться с друзьями, чтобы собрать в коллекцию все недостающие аксессуары.
Всего коллекция «Тайна Пятой планеты» насчитывает 23 космокрепса с изображением основных объектов Солнечной системы. Есть в собрании один раритет — фирменный космокрепс от «Пятёрочки», также два космокрепса от партнёров — «Х5 Клуба» и бренда Whiskas, и даже один, который может светиться в темноте! Еще в наборе имеются четыре пуллера разных форм и цветов с красивым мерцающим шнурком. В каждой упаковке с редким космокрепсом находится специальный код, который нужно зарегистрировать на сайте planeta.x5.ru. Те, кто не поленился сделать это, получат приятную возможность участвовать в розыгрыше ценных призов и могут выиграть даже главный приз — тур на Байконур!
Помимо этого, с 2 апреля в мобильном приложении «Пятёрочка» можно весело провести время, играя в онлайн-игру «Тайна Пятой планеты», где победителей ждут отличные призы. Игра предполагает 60 уровней «три-в-ряд» разной сложности с большим числом бонусов и препятствий. Все уровни удастся пройти лишь настоящим знатокам.
Прохождение каждого уровня головоломки гарантирует играющим подарки от «Пятёрочки» и партнёров, а ещё накопления в игровой валюте, с которой каждый узнает много нового о галактике, посетит виртуальную МКС и поддержит космонавтов.
Те же, кто пройдёт 60 уровней и сумеет открыть мета-слой, будут приглашены к участию в отдельном розыгрыше призов.
Для участия в новой увлекательной акции достаточно оплатить покупку в магазине торговой сети или через сервис «Пятёрочка Доставка». За каждые 600 рублей в чеке гостю подарят космокрепс или пуллер в индивидуальной упаковке. Также пользователи онлайн-игры пополнят виртуальную коллекцию одним из 23 коллекционных космокрепсов, делая покупки с картой «Х5 Клуба».
Если полную коллекцию хочется собрать как можно быстрее, рекомендуется приобретать товары — партнёры акции: за это обеспечен дополнительный подарок. Также космокрепс и пуллер продаются отдельно за 60 рублей. В продаже можно найти еще и альбом для коллекционирования с настольной игрой для весёлых вечеринок в компании (за 349 рублей).
В альбоме для коллекционирования с настольной игрой предусмотрен особый раздел для хранения четырех пуллеров и всех 23 космокрепсов. Правила игры элементарные: они подробно изложены внутри альбома. Игра рассчитана на 2 — 4 игроков.
Более подробная информация об акции содержится на сайте planeta.5ka.ru.