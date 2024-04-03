Булыкин поделился своим мнением о запрете для судей на пирсинг и украшения

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
В числе прочего судьям запретили носить украшения и пирсинг, которые следует снимать на время матча.
Журналисты издания RuNews24.ru решили спросить, что думает об этом новшестве экс-форвард «Локомотива» и российской сборной, дважды обладатель Кубка РФ Дмитрий Булыкин.
Футболист заявил, что действительно у арбитров и многих футболистов есть татуировки. Он подчеркнул, что ему безразлично наличие или отсутствие рисунков на теле судей, поскольку в игре имеет значение лишь их объективность.
Спортсмен посоветовал обратиться за комментариями к авторам своеобразной инициативы. Он отметил, что хотя татуировки совсем не в его вкусе, и он предпочел бы их не видеть, у людей есть право татуировать собственное тело так, как им нравится. Футболист заявил, что очень многие его коллеги по цеху имеют татуировки даже на лице и шее.
К настоящему моменту в Российской премьер-лиге (РПЛ) состоялось 22 тура. «Зенит» лидирует с 41 очком, «Краснодар» находится на второй позиции (40), а «Динамо», набравшее 38 очков, замыкает первую тройку. Четвертую и пятую позицию разделили ЦСКА и «Локомотив» с 33 очками. «Спартак» с 32 очками находится на шестой строчке таблицы.