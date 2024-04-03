mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:26

Published Сегодня, 18:26

Modified Сегодня, 18:28

Updated Сегодня, 18:28

Булыкин поделился своим мнением о запрете для судей на пирсинг и украшения

Булыкин поделился своим мнением о запрете для судей на пирсинг и украшения

3 апреля 2024, 18:26
Фото: Изображение Midjourney
Не так давно футбольные арбитры Российской Федерации получили уведомления о запрете судейской работы с «просматриваемыми элементами татуировок». Сообщается, что теперь все татуировки должны прикрываться формой и быть незаметными для игроков и зрителей.

В числе прочего судьям запретили носить украшения и пирсинг, которые следует снимать на время матча.

Журналисты издания RuNews24.ru решили спросить, что думает об этом новшестве экс-форвард «Локомотива» и российской сборной, дважды обладатель Кубка РФ Дмитрий Булыкин.

Футболист заявил, что действительно у арбитров и многих футболистов есть татуировки. Он подчеркнул, что ему безразлично наличие или отсутствие рисунков на теле судей, поскольку в игре имеет значение лишь их объективность.

Спортсмен посоветовал обратиться за комментариями к авторам своеобразной инициативы. Он отметил, что хотя татуировки совсем не в его вкусе, и он предпочел бы их не видеть, у людей есть право татуировать собственное тело так, как им нравится. Футболист заявил, что очень многие его коллеги по цеху имеют татуировки даже на лице и шее.

К настоящему моменту в Российской премьер-лиге (РПЛ) состоялось 22 тура. «Зенит» лидирует с 41 очком, «Краснодар» находится на второй позиции (40), а «Динамо», набравшее 38 очков, замыкает первую тройку. Четвертую и пятую позицию разделили ЦСКА и «Локомотив» с 33 очками. «Спартак» с 32 очками находится на шестой строчке таблицы.

Подпишитесь
Стали известны имена троих диверсантов-поджигателей из Уфы
Сегодня, 16:56
«Рано называть диверсией»: юрист о задержанных подростках-поджигателях из Уфы
Сегодня, 14:59
Что заставило 18-летних уфимцев пойти поджигать вышку? Мнение психолога
Сегодня, 16:50
В Башкирии половодье затопило восемь домов
Сегодня, 15:26
В Башкирии директор школы воровал деньги учителей
Сегодня, 15:39
Атаки украины взвинтили цены на бензин в России
Вчера, 18:00
"