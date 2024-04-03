Булыкин поделился своим мнением о запрете для судей на пирсинг и украшения

Спортсмен посоветовал обратиться за комментариями к авторам своеобразной инициативы. Он отметил, что хотя татуировки совсем не в его вкусе, и он предпочел бы их не видеть, у людей есть право татуировать собственное тело так, как им нравится. Футболист заявил, что очень многие его коллеги по цеху имеют татуировки даже на лице и шее.