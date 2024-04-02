mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Во 2-м квартале МСП за счет «зонтичных» поручительств могут получить до 120 млрд руб

Во 2-м квартале МСП за счет «зонтичных» поручительств могут получить до 120 млрд руб

2 апреля 2024, 08:16
Фото: Изображение Midjourney
Благодаря «зонтичным» поручительствам Корпорации МСП малый и средний бизнес во 2-м квартале текущего года может получить более 120 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Как отметил Александр Исаевич, получить заемные средства под «зонтичные» поручительства можно в том числе в региональных кредитных организациях, которые ранее получили лимиты до конца текущего года, пишет ТАСС.

Исаевич добавил, что на II квартал было принято решение выделить банкам-партнерам 60 млрд рублей «зонтичных» поручительств, в том числе 10 млрд рублей на кредиты до 3 млн рублей. Глава корпорации особо подчеркнул, что «зонтичные» поручительства позволяют покрыть до пятидесяти процентов от суммы кредита. При этом вышеуказанные лимиты позволяют банкам выдать малому и среднему бизнесу более 120 млрд рублей кредитных средств, из которых 20 млрд рублей — «микрочеки», широко востребованные у МСП кредиты на сумму до 3 млн рублей.

На второй квартал текущего года в число банков, получивших лимиты «зонтичных» поручительств от Корпорации МСП, вошли Сбербанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, ВТБ, Совкомбанк, Тинькофф Банк, банк «Санкт-Петербург», ГПБ, «Левобережный», Банк ДОМ.РФ, МСП Банк, РНКБ, «Ак Барс», «Зенит», Росбанк, Генбанк, «Уралсиб», Абсолют Банк.

«Зонтичные» поручительства помогают МСП получать финансирование кредитных организаций, когда у предпринимателей не хватает собственных залоговых средств. Поскольку партнерами Корпорации МСП являются как федеральные, так и региональные банки, то получить «зонтичные» поручительства бизнес может практически в любом регионе РФ, причем бесшовно (в одном окне с кредитом) и абсолютно бесплатно.

Механизм «зонтичных» поручительств был разработан Корпорацией МСП во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина в сентябре 2021 года. Данная мера реализуется благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал глава государства, реализацию курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

#Общество
Подпишитесь
В МЧС Башкирии подготовили инструкцию на случай атаки беспилотников
Сегодня, 07:52
Жителей Уфы предупредили о появлении в небе беспилотников
Сегодня, 07:43
Жители марийской деревни в Башкирии пожаловались Радию Хабирову на бездорожье
Сегодня, 07:10
В Башкирии выплаты на опекунство составят 9,31 тыс рублей в месяц
Сегодня, 07:34
Глава МВД Башкири контролирует поиски пропавших подростков из Уфы
Сегодня, 07:27
В Уфе десятки строений оказались в опасности из-за сползания грунта в овраг
Сегодня, 07:24
"