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Published Сегодня, 06:35

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Updated Сегодня, 06:39

Гастроэнтеролог Дмитрий Федулов рассказал, стоит ли спасать продукты с плесенью

Гастроэнтеролог Дмитрий Федулов рассказал, стоит ли спасать продукты с плесенью

29 марта 2024, 06:35
Фото: 1MI
Гастроэнтеролог Дмитрий Федулов предупреждает о возможной опасности употребления пищи с плесенью и рассказывает, как распознать и избежать угрозы для здоровья.

«Мягкие и полумягкие сорта сыра, такие как горгонзола или моцарелла, обладают высоким содержанием влаги, что способствует росту плесени. Появление плесени на таких сырах может привести к образованию токсинов, которые могут нанести вред организму. Поэтому в случае обнаружения плесени на мягких сырах рекомендуется отказаться от их употребления», — поясняет эксперт.

Он также отмечает, что твердые сыры, в отличие от мягких, могут храниться дольше после открытия — до 3-4 недель. Однако мягкие сыры лучше употреблять в течение недели после вскрытия упаковки, чтобы избежать возможных рисков для здоровья, пишет pravda.ru.

Помимо сыров, врач предупреждает и о других продуктах, подверженных росту плесени, таких как йогурт и хлеб. В случае появления плесени на этих продуктах рекомендуется избегать их употребления.

Несмотря на то, что некоторые виды плесени используются в производстве определенных продуктов, плесень, образующаяся в домашних условиях, может представлять опасность для здоровья и вызывать пищевые отравления.

Федулов заключает, что попытки употребить просроченные продукты или продукты с плесенью могут быть опасны для здоровья. Он подчеркивает, что видимая часть плесени на продукте свидетельствует о распространении мицелия и спор, что делает весь продукт непригодным для употребления и требующим утилизации.

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