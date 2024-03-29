Гастроэнтеролог Дмитрий Федулов рассказал, стоит ли спасать продукты с плесенью

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
«Мягкие и полумягкие сорта сыра, такие как горгонзола или моцарелла, обладают высоким содержанием влаги, что способствует росту плесени. Появление плесени на таких сырах может привести к образованию токсинов, которые могут нанести вред организму. Поэтому в случае обнаружения плесени на мягких сырах рекомендуется отказаться от их употребления», — поясняет эксперт.
Он также отмечает, что твердые сыры, в отличие от мягких, могут храниться дольше после открытия — до 3-4 недель. Однако мягкие сыры лучше употреблять в течение недели после вскрытия упаковки, чтобы избежать возможных рисков для здоровья, пишет pravda.ru.
Помимо сыров, врач предупреждает и о других продуктах, подверженных росту плесени, таких как йогурт и хлеб. В случае появления плесени на этих продуктах рекомендуется избегать их употребления.
Несмотря на то, что некоторые виды плесени используются в производстве определенных продуктов, плесень, образующаяся в домашних условиях, может представлять опасность для здоровья и вызывать пищевые отравления.
Федулов заключает, что попытки употребить просроченные продукты или продукты с плесенью могут быть опасны для здоровья. Он подчеркивает, что видимая часть плесени на продукте свидетельствует о распространении мицелия и спор, что делает весь продукт непригодным для употребления и требующим утилизации.