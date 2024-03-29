Гастроэнтеролог Дмитрий Федулов рассказал, стоит ли спасать продукты с плесенью

Федулов заключает, что попытки употребить просроченные продукты или продукты с плесенью могут быть опасны для здоровья. Он подчеркивает, что видимая часть плесени на продукте свидетельствует о распространении мицелия и спор, что делает весь продукт непригодным для употребления и требующим утилизации.