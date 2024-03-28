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Пермская ЦБК: Использование БПЛА позволяет автоматизировать мониторинг лесов

Пермская ЦБК: Использование БПЛА позволяет автоматизировать мониторинг лесов

28 марта 2024, 09:45
Фото: пресс-служба ПЦБК
Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК) имеет большой опыт использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в лесном хозяйстве на территории Пермского края.
Фото: пресс-служба ПЦБК

Благодаря беспилотникам удалось автоматизировать процесс мониторинга лесов и повысить эффективность использования природных ресурсов.

Как пишет издание properm.ru, национальный проект «Беспилотные авиационные системы», принятый в начале текущего года, будет способствовать развитию беспилотной авиации в ближайшее время. В рамках этого проекта планируется организовать ежегодное производство 32,5 тысячи единиц беспилотных летательных аппаратов к 2030 году.

До вступления в силу запрета на использование беспилотных аппаратов в Пермском крае с 1 декабря 2022 года Пермская целлюлозно-бумажная компания активно применяла технологию воздушно-лазерного сканирования лесных участков. Сканирование осуществляется с помощью квадрокоптера, оснащенного сканером LIDAR и мультиспектральной камерой. Во время полета над лесом аппарат отправляет миллионы лазерных сигналов вниз. Полученные данные обрабатываются специальным программным обеспечением, что позволяет создать высокоточную цифровую модель лесного участка с профилем каждого отдельного дерева.

Иван Полынский, директор департамента лесообеспечения ПЦБК, отмечает, что данная система позволяет определить породный состав леса, запаы и состояние древесины с точностью до 95%. Время сканирования участка площадью 100 — 150 гектаров с использованием беспилотных систем составляет всего 1 час. Для сравнения: чтобы просканировать вручную такой участок, потребуется три дня. Таким образом, использование воздушно-лазерного сканирования сокращает объем ручного труда и повышает эффективность использования природных ресурсов.

Технология воздушно-лазерного сканирования предоставляет значительный объем информации о состоянии лесного фонда. Например, мультиспектральная камера позволяет выявить изменения в состоянии деревьев и выделить больные и сухостойные. Представитель ПЦБК считает, что эти технологии могут быть использованы для мониторинга лесных угодий на всей территории Пермского края в качестве дополнения к региональной информационной системе «Умный лес» и традиционным методам лесоустройства.

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