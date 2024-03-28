Пермская ЦБК: Использование БПЛА позволяет автоматизировать мониторинг лесов

До вступления в силу запрета на использование беспилотных аппаратов в Пермском крае с 1 декабря 2022 года Пермская целлюлозно-бумажная компания активно применяла технологию воздушно-лазерного сканирования лесных участков. Сканирование осуществляется с помощью квадрокоптера, оснащенного сканером LIDAR и мультиспектральной камерой. Во время полета над лесом аппарат отправляет миллионы лазерных сигналов вниз. Полученные данные обрабатываются специальным программным обеспечением, что позволяет создать высокоточную цифровую модель лесного участка с профилем каждого отдельного дерева.