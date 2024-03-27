Наши учёные разработали способ получения галлия из алюминиевых отходов

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
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Как сообщает RT, метод не только позволит получать редкий элемент, но и сократит объёмы алюминиевых отходов.
Галлий начинает плавиться при температуре, которая немного выше комнатной, поэтому его используют, в том числе, при изготовлении градусников. Однако это только один из аспектов. Гораздо более важно, что уникальные свойства металла востребованы в радиоэлектронике.
Металл равномерно распределяется в породе, то есть, месторождений, где он содержится в значительных количествах просто нет. В промышленных масштабах его получают, сжигая уголь и при получении алюминия методом электролиза.
Наша страна занимает второе место в мире по выплавке алюминия. Поэтому мы можем получать его в больших количествах.