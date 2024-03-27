mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Наши учёные разработали способ получения галлия из алюминиевых отходов

Наши учёные разработали способ получения галлия из алюминиевых отходов

27 марта 2024, 09:59
Фото: 1MI
Ценный и редкий галлий — металл, который необходим для спутниковой связи и других высокотехнологичных отраслей. Русские учёные предлагают добывать галлий из алюминиевых отходов.

Как сообщает RT, метод не только позволит получать редкий элемент, но и сократит объёмы алюминиевых отходов.

Галлий начинает плавиться при температуре, которая немного выше комнатной, поэтому его используют, в том числе, при изготовлении градусников. Однако это только один из аспектов. Гораздо более важно, что уникальные свойства металла востребованы в радиоэлектронике.

Металл равномерно распределяется в породе, то есть, месторождений, где он содержится в значительных количествах просто нет. В промышленных масштабах его получают, сжигая уголь и при получении алюминия методом электролиза.

Наша страна занимает второе место в мире по выплавке алюминия. Поэтому мы можем получать его в больших количествах.

Подпишитесь
В России вернут смертную казнь? Что говорят общественники из Башкирии
Сегодня, 03:46
Баня или апартаменты: в Уфе вспыхнул скандал из-за строительства 35-этажной гостиницы
Вчера, 10:36
«Траур только у вас в Москве»: стример из Башкирии сделал резкое заявление о трагедии
Сегодня, 03:34
На вылетевшем из Уфы самолете произошел пожар
Сегодня, 10:19
В Башкирии закрыли крупнейшую ледовую переправу через реку Белая
Сегодня, 09:47
Паводок в Башкирии: какие города и деревни могут оказаться в зоне подтопления
24 марта, 05:22
"