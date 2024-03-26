Более 1,7 млрд рублей микрокредитов получил малый и средний бизнес на МСП. РФ

Наибольшие суммы микрозаймов для МСП были предоставлены в Иркутской области — 426 миллионов рублей, а также в Башкирии и Татарстане — 202 и 179 миллионов рублей соответственно. Также значительные средства были выделены в Астраханской, Ростовской и Саратовской областях (161 млн, 74 млн и 70 млн рублей) и в Ставропольском крае (63 млн).