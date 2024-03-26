Более 1,7 млрд рублей микрокредитов получил малый и средний бизнес на МСП. РФ

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:19
Средняя процентная ставка составила 6,9% годовых, что в разы ниже, чем ставки по банковским кредитам, пишет gazeta.ru.
По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, финансирование было предоставлено 76 государственными микрофинансовыми организациями (ГМФО) из 70 регионов. Средний размер займа составил 2,2 миллиона рублей, а средний срок погашения — 2,5 года. Исаевич отметил, что благодаря цифровизации такая поддержка стала более доступной. Кроме того, государство проводит анализ причин отказов в выдаче микрозаймов, оценивая эффективность этой меры поддержки.
Наибольшие суммы микрозаймов для МСП были предоставлены в Иркутской области — 426 миллионов рублей, а также в Башкирии и Татарстане — 202 и 179 миллионов рублей соответственно. Также значительные средства были выделены в Астраханской, Ростовской и Саратовской областях (161 млн, 74 млн и 70 млн рублей) и в Ставропольском крае (63 млн).
Напомним, что государственные микрофинансовые организации созданы для поддержки малого и среднего бизнеса за счет региональных и муниципальных средств. Они предоставляют займы до пяти миллионов рублей на срок до трех лет по льготным ставкам (средняя ставка на 2023 год — 5,8%).
Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ для поддержки малого и среднего бизнеса. Ее создание и развитие входят в рамки нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент РФ Владимир Путин и курирует вице-премьер РФ Андрей Белоусов.