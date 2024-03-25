mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Тренер Волынкина: позитивный настрой поможет начать заниматься спортом и не бросить

25 марта 2024, 10:08
Диетолог и тренер Мария Волынкина назвала позитивный настрой важной частью мотивации занятий спортом. Кроме этого помогут правильные цели и выбор хорошего тренера.

В беседе с журналистом NEWS.ru Волынкина акцентировала внимание на том, что в спорте нужно получать удовольствие не только от полученных результатов, например, от увеличившихся мышц, но и от процесса.

Она рекомендует бросать себе вызов — завести специальный дневник, в котором оценивать каждую тренировку. Не менее важно себя поощрять, например, если целый месяц не пропускались занятия в спортзале.

Первые тренировки, по словам Волынкиной, могут быть очень трудными, но важно выдержать три из них. Если не дать лени уволочь вас на диван, то дальше будет гораздо проще. Она советует правильно поставить цели и найти тренера, который поможет их реализовать.

Подпишитесь
В Амурской области завели уголовное дело из-за обвала рудника с горняками из Башкирии
Сегодня, 11:59
В начале рабочей недели в Башкирии обещают +9°
Сегодня, 04:37
Эксклюзив. Смотрим, как демонтируют арку старого Бельского моста в Уфе
Вчера, 11:43
Жительница Башкирии 6 раз выстрелила в знакомого, укравшего у неё 3 000 рублей
Вчера, 15:34
В Уфе изменится схема движения ряда автобусных маршрутов
Вчера, 05:13
Паводок в Башкирии: какие города и деревни могут оказаться в зоне подтопления
Вчера, 05:22
"