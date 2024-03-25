Тренер Волынкина: позитивный настрой поможет начать заниматься спортом и не бросить

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В беседе с журналистом NEWS.ru Волынкина акцентировала внимание на том, что в спорте нужно получать удовольствие не только от полученных результатов, например, от увеличившихся мышц, но и от процесса.
Она рекомендует бросать себе вызов — завести специальный дневник, в котором оценивать каждую тренировку. Не менее важно себя поощрять, например, если целый месяц не пропускались занятия в спортзале.
Первые тренировки, по словам Волынкиной, могут быть очень трудными, но важно выдержать три из них. Если не дать лени уволочь вас на диван, то дальше будет гораздо проще. Она советует правильно поставить цели и найти тренера, который поможет их реализовать.