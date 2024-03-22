Пациенты СОГАЗ-Поликлиники могут принять участие в проекте по мониторингу здоровья

«Интеграция цифровых сервисов страховых компаний с носимыми устройствами диагностики может стать важным этапом дальнейшего развития ДМС. Это позволит не только еще больше персонализировать подход к лечению, но и развивать превентивную медицину, оперативно реагируя на первые симптомы заболевания. В будущем, получая с согласия застрахованных данные о здоровье, страховые компании смогут адаптировать свои программы ДМС и создавать по-настоящему индивидуальные предложения», — говорит Татьяна Тамгина, заместитель Председателя Правления СОГАЗа.