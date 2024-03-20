Кузбасского гендиректора судят за невыплату зарплаты

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Как сообщает vse42, гендиректор компании стал фигурантом дела.
По данным следствия, 138 сотрудников предприятия не могли получить заработанные деньги в течение года, с января 2022 года по май 2023-го. Общая сумма долга достигла 12 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе управления СК по Кузбассу.
В то же время руководитель нашел средства на покупку автомобилей Chevrolet Traverse на сумму 6,1 миллиона и Nissan Terrano на сумму 1,8 миллиона рублей. Эта информация была озвучена по итогам прокурорской проверки.
Таким образом, денежные средства предприятия ушли на покупку легковых автомобилей общей стоимостью более 7,9 миллиона рублей для личных нужд руководителя, сообщили в прокуратуре.
Обвиняемый признал вину и частично выплатил задолженность, выплатив сотрудникам 6,6 миллиона рублей.