Депутат Госдумы предлагает амнистию вернувшихся артистов

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
По мнению Сухарева, прощённые певцы могли бы записать видеообращения, в которых поддержат проведение Специальной военной операции, публично извиниться, создать какой-то коллективный документ с признанием своей ошибки, пишет RT.
Депутат обратился с данной инициативой к первому зампреду главы правительства РФ Андрею Белоусову. Он предлагает после такого покаяния возвращать релоктантам от культуры возможность зарабатывать в России.
Ранее руководитель Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил, что актёры и прочие представители шоубиза, находящиеся за границей и дискредитирующие наши вооружённые силы, при возвращении в Россию будут отвечать по всей строгости закона.