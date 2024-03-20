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Published Сегодня, 07:37

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Депутат Госдумы предлагает амнистию вернувшихся артистов

Депутат Госдумы предлагает амнистию вернувшихся артистов

20 марта 2024, 07:37
Фото: Изображение Midjourney
Простить артистов, которые ранее оскорбляли Россию предложил депутат Госдумы Иван Сухарев. Взамен они должны публично покаяться.

По мнению Сухарева, прощённые певцы могли бы записать видеообращения, в которых поддержат проведение Специальной военной операции, публично извиниться, создать какой-то коллективный документ с признанием своей ошибки, пишет RT.

Депутат обратился с данной инициативой к первому зампреду главы правительства РФ Андрею Белоусову. Он предлагает после такого покаяния возвращать релоктантам от культуры возможность зарабатывать в России.

Ранее руководитель Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил, что актёры и прочие представители шоубиза, находящиеся за границей и дискредитирующие наши вооружённые силы, при возвращении в Россию будут отвечать по всей строгости закона.

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