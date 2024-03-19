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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Как жадность финансовых институтов США привела к мировому кризису 2008–2010 гг

Как жадность финансовых институтов США привела к мировому кризису 2008–2010 гг

19 марта 2024, 12:35
Фото: Изображение Midjourney
В 2008–2010 годах в мире произошли замедление темпов экономического роста и рекордная инфляция, вызванные ипотечным и банковским кризисами, которые начались в США.

Как передает newia.ru, мировому экономическому кризису 2008–2010 годов предшествовало падение спроса на жилую недвижимость в США. Чтобы поддержать рынок, банки стали выдавать ипотеки ненадежным заемщикам.

Впоследствии такие клиенты массово перестали выплачивать долги. В результате банки начали изымать у них недвижимость и выставлять на продажу, поскольку дома для финансовых институтов — это серьезный актив. Рынок оказался перенасыщенным жильем, цены на недвижимость резко упали. Банки оказались на грани банкротства, и в начале осени 2008 года они прекратили выдачу кредитов населению, что привело к банковскому кризису — десятки крупных финансовых организаций обанкротились практически одновременно. Курсы на фондовых биржах обвалились, цены на нефть снизились, производство остановилось.

Финансовый крах в США привел к замедлению экономического роста по всему миру, инфляция во многих странах достигла рекордных уровней. В России произошло удорожание кредитов, снижение курса рубля, уменьшение зарплат, массовое банкротство.

Многие эксперты считают, что причиной этого кризиса стали недальновидность политической системы США и жадность финансовых институтов, что позволило обычным гражданам накопить огромные долги.

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