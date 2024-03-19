Как жадность финансовых институтов США привела к мировому кризису 2008–2010 гг

Впоследствии такие клиенты массово перестали выплачивать долги. В результате банки начали изымать у них недвижимость и выставлять на продажу, поскольку дома для финансовых институтов — это серьезный актив. Рынок оказался перенасыщенным жильем, цены на недвижимость резко упали. Банки оказались на грани банкротства, и в начале осени 2008 года они прекратили выдачу кредитов населению, что привело к банковскому кризису — десятки крупных финансовых организаций обанкротились практически одновременно. Курсы на фондовых биржах обвалились, цены на нефть снизились, производство остановилось.