В Башкирии продают базу отдыха у Павловского водохранилища

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Речь идет о базе отдыха «Три пескаря», которая находится в селе Бердяш Караидельского района. На территории семь жилых корпусов, баня, кафе, склады, вольер, площадка для пейнтбола, частный пляж и домики для охраны. Общая площадь достигает 2,3 тысячи квадратных метров.
День отдыха здесь варьируется от 3,6 тысячи до 26 тысячи рублей в зависимости от количества людей в компании и дома. Все дополнительные услуги, например баню, оплачивают отдельно.
База отдыха числится на балансе одноименного ООО «Три пескаря». Создал компанию в 2008 году предприниматель Сергей Лазарев, но спустя восемь лет он передал все активы Руслану Ибрагимову.
Последний полностью распорядился долями и отдал их Фаине Ибрагимовой. Она ранее владела ценными бумагами и долями в многомиллионных корпорациях. С 1993 года Ибрагимова числилась владельцем 2,5% доли в крупнейшем банке Башкирии «Инвесткапиталбанк».