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В Башкирии продают базу отдыха у Павловского водохранилища

18 марта 2024, 16:58
На берегу Павловского водохранилища в Башкирии продают базу отдыха за 45 млн рублей. Руководство комплекса связывают с существовавшим ранее в республике банком. Об этом пишет портал «Уфа1.ру».

Речь идет о базе отдыха «Три пескаря», которая находится в селе Бердяш Караидельского района. На территории семь жилых корпусов, баня, кафе, склады, вольер, площадка для пейнтбола, частный пляж и домики для охраны. Общая площадь достигает 2,3 тысячи квадратных метров.

День отдыха здесь варьируется от 3,6 тысячи до 26 тысячи рублей в зависимости от количества людей в компании и дома. Все дополнительные услуги, например баню, оплачивают отдельно.

База отдыха числится на балансе одноименного ООО «Три пескаря». Создал компанию в 2008 году предприниматель Сергей Лазарев, но спустя восемь лет он передал все активы Руслану Ибрагимову.

Последний полностью распорядился долями и отдал их Фаине Ибрагимовой. Она ранее владела ценными бумагами и долями в многомиллионных корпорациях. С 1993 года Ибрагимова числилась владельцем 2,5% доли в крупнейшем банке Башкирии «Инвесткапиталбанк».

#Общество#Башкортостан#Караидельский район#Марина Шорина
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