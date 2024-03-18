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Turkish Airlines упростила условия полётов после снятия с рейсов пассажиров из России

Turkish Airlines упростила условия полётов после снятия с рейсов пассажиров из России

18 марта 2024, 06:25
Фото: 1MI
После серии недавних происшествий, связанных с отказом в посадке пассажиров из России и других стран на рейсы в Латинскую Америку, авиакомпания Turkish Airlines внесла коррективы в список обстоятельств, являющихся основанием для отказа.

Согласно информации, опубликованной РИА Новости, в начале марта на официальном веб-ресурсе авиаперевозчика появились обновленные правила дополнительного контроля для путешественников, направляющихся в Мексику, Венесуэлу, Бразилию, Колумбию и на Кубу, пишет RT.

Ранее компания предупреждала о возможном отказе во въезде в страну пассажирам, прибывающим на длительный срок и не имеющим с собой багажа, а также тем, кто летит за границу впервые или не предоставил достаточно документов для заявленной цели поездки. Теперь этот пункт отменен.

Однако, остается в силе требование о наличии достаточной суммы наличных или на карте для путешествия. Пассажирам, у которых отсутствуют средства на поездку, может быть отказано в посадке.

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