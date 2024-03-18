Turkish Airlines упростила условия полётов после снятия с рейсов пассажиров из России

Ранее компания предупреждала о возможном отказе во въезде в страну пассажирам, прибывающим на длительный срок и не имеющим с собой багажа, а также тем, кто летит за границу впервые или не предоставил достаточно документов для заявленной цели поездки. Теперь этот пункт отменен.