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Стоматолог Автандилян назвала причины боли в деснах

Стоматолог Автандилян назвала причины боли в деснах

14 марта 2024, 13:00
Фото: 1MI
Врач-стоматолог и основатель Smilestudio Луиза Автандилян рассказала о причинах ноющей боли и отеков десен.

Как передает rt.com, по словам специалиста, это могут симптомами гингивита и пародонтита. Боль при этом может сопровождаться с кровотечением из десен, плохим запахом изо рта, температурой.

Автандилян отметила, что воспаление десен может возникать при нехватке в рационе витамина С, а большое количество углеводов может негативно отразится на чувствительности слизистой. Табак также может повредить десна: оголить шейки зубов и привести к пародонтозу. Мягкие ткани также можно повредить при использовании слишком жесткой зубной щетки и употреблении твердой пищи.

Стоматолог добавила, что болевые ощущения в деснах могут возникать, если пациенту не правильно сделали протезирование.

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