Стоматолог Автандилян назвала причины боли в деснах

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Как передает rt.com, по словам специалиста, это могут симптомами гингивита и пародонтита. Боль при этом может сопровождаться с кровотечением из десен, плохим запахом изо рта, температурой.
Автандилян отметила, что воспаление десен может возникать при нехватке в рационе витамина С, а большое количество углеводов может негативно отразится на чувствительности слизистой. Табак также может повредить десна: оголить шейки зубов и привести к пародонтозу. Мягкие ткани также можно повредить при использовании слишком жесткой зубной щетки и употреблении твердой пищи.
Стоматолог добавила, что болевые ощущения в деснах могут возникать, если пациенту не правильно сделали протезирование.