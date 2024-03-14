Стоматолог Автандилян назвала причины боли в деснах

Автандилян отметила, что воспаление десен может возникать при нехватке в рационе витамина С, а большое количество углеводов может негативно отразится на чувствительности слизистой. Табак также может повредить десна: оголить шейки зубов и привести к пародонтозу. Мягкие ткани также можно повредить при использовании слишком жесткой зубной щетки и употреблении твердой пищи.