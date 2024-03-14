Особенности мартовской рыбалки в Башкирии

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Алена Зайцева испытала удачу на реке Сим. В сообществе рыбаков Башкирии ВКонтакте она рассказала о недавних приключениях. Рыбачка пробурила 10 лунок, из которых три сработали. Алена добавила, что несколько раз после поклевок крупная рыба обрывала леску.
«На второй лунке при первом опускании удочки сразу поклёвка и обрыв лески, бегу за второй удочкой и вот они, красавчики».
Второй раз после обрыва лески пришлось снова менять удочку и ждать целых сорок минут, прежде чем рыба снова дала о себе знать. Однако в этот раз удача была на стороне рыбы — ей удалось уйти благодаря вмешательству местных собак.
«И вот снова тяну крупняк. В этот момент подходит местный рыбак с большими собаками, я испугалась, отвлеклась. Рыбе этого было достаточно: она показалась из лунки, вильнула хвостом — и обратно в лунку с моей мормышкой и оборванной леской.» Весь улов составил около полутора килограмм.
А вот Антон Апостол рыбачил в Уфе. Рыбак поймал одного голавля, которого выпустил, и еще пару рыбешек. По словам Антона, рыба гуляет, на месте не стоит. Поэтому клев не самый сильный. Но сдаваться рыбак не намерен и хочет попытать счастья на следующий день
«Клëв не шибко хороший, в час по чайной ложке. Успел выловить пару хвостов, потом тишина. Надо или ждать, или идти бурить, искать. Голавль отпущен, пусть позовет завтра дедушку!»
Максим Ракитин 11 марта принес улов с Самарского карьера Мелеузовского района. Рыбка, как она сам признал, мелковатая, зато погода порадовала. Да и на уху все-таки наловил.
Салават Гузаиров рыбачил на озере Белом. Мужчина рассказал, что поехал туда после заманчивых отчетов собратьев по увлечению. Ловил на тесто, мотыль, опарыш, при этом эффективнее всего показал себя опарыш.
«Глубина 5.5 м, поклевки не очень активные, но на жареху наковырял. Под конец решил попробовать мормышку 0.2 грамм, леска 0.08 мм, один опарыш — поклевки стали лучше. Но успел только пару крупных сорог вытащить, третья оборвалась в лунке. Рыбалкой доволен! Осталось рыбу почистить».
Рыбак обратил внимание, что часть рыбы с какими-то наростами на коже. Комментаторы предположили, что это может быть связано или с плохой экологией, или с оспой карпа.
Эльдар Галикеев на небольшой Калмашке собрал неплохой урожай. Ловил на мотыля, используя леску 0,1 мм. Пост собрал немало комментариев. В основном рыбаки дивятся тому, сколько голавля водится в такой небольшой речушке, и хвалят Эльдара за отличный улов. А один из оппонентов предлагает оставить в покое речку и дать восстановиться поголовью рыб, переходить на другие водоемы.
Эдуард Хакимов съездил на Слаковское водохранилище. Вместе с другом они порыбачили с девяти утра до шести вечера. По словам рыбака, до полудня все было тихо — всего три поклевки. Потом осторожно, понемногу стало клевать.
«В итоге на двоих уговорили 5 кг. рыбки, а самого крупного поймал на парковке супермаркета.»
Да уж, рыбацкая удача — порой непредсказуемая вещь. Можно ориентироваться на погоду, давление, места обитания рыбы, учитывать все рекомендации и приметы. И уйти ни с чем. А можно наугад поймать большую рыбу мечты. Не зря ведь говорят, что часто везет неопытным новичкам. Поэтому удачи всем рыбакам — ваша рыбка ждет вас в водоемах Башкирии.