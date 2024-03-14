Особенности мартовской рыбалки в Башкирии

Да уж, рыбацкая удача — порой непредсказуемая вещь. Можно ориентироваться на погоду, давление, места обитания рыбы, учитывать все рекомендации и приметы. И уйти ни с чем. А можно наугад поймать большую рыбу мечты. Не зря ведь говорят, что часто везет неопытным новичкам. Поэтому удачи всем рыбакам — ваша рыбка ждет вас в водоемах Башкирии.