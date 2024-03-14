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Posted Сегодня, 18:54

Published Сегодня, 18:54

Modified Сегодня, 18:56

Updated Сегодня, 18:56

Избитая в машине под Москвой женщина-водитель такси рассказала о происшествии

Избитая в машине под Москвой женщина-водитель такси рассказала о происшествии

14 марта 2024, 18:54
Фото: Изображение Midjourney
Женщина-таксист, которую избили на трассе в Дмитрове под Москвой, сказала, что не верит в официальную версию инцидента.

Как рассказала RT потерпевшая, мужчина, который нанес побои таксисту, утверждал, что почему-то решил: за рулем едущего впереди авто — хулиганы. Также он отметил, что извинился после удара.

Однако водитель заявляет, что подошедший к ее машине мог видеть через стекло: за рулем хрупкая девушка, которую невозможно принять за мужчину-хулигана. В результате побоев у автомобилистки травма головы и сотрясение мозга. В ее машине разбито стекло.

Против обидчика начали уголовное производство по статье о хулиганстве. Перед потерпевшей он так и не извинился.

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