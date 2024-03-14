Избитая в машине под Москвой женщина-водитель такси рассказала о происшествии

Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
Как рассказала RT потерпевшая, мужчина, который нанес побои таксисту, утверждал, что почему-то решил: за рулем едущего впереди авто — хулиганы. Также он отметил, что извинился после удара.
Однако водитель заявляет, что подошедший к ее машине мог видеть через стекло: за рулем хрупкая девушка, которую невозможно принять за мужчину-хулигана. В результате побоев у автомобилистки травма головы и сотрясение мозга. В ее машине разбито стекло.
Против обидчика начали уголовное производство по статье о хулиганстве. Перед потерпевшей он так и не извинился.