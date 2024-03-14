Избитая в машине под Москвой женщина-водитель такси рассказала о происшествии

Однако водитель заявляет, что подошедший к ее машине мог видеть через стекло: за рулем хрупкая девушка, которую невозможно принять за мужчину-хулигана. В результате побоев у автомобилистки травма головы и сотрясение мозга. В ее машине разбито стекло.