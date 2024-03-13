Для молодёжи могут ввести лекции о безопасном управлении электросамокатами

Просветительские лекции, на которых молодым людям будут рассказывать о том, как правильно водить электросамокаты могут предлагается проводить в вузах. С данной инициативой выступил руководитель одного из популярных в Российской Федерации общественных движений.

Лидер Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил письмо с этим предложением главе Минпросвещения Сергею Кравцову, сообщает RT. Автор обращения отметил, что прокатные электросамокаты интересны в основном молодёжи. При этом только запреты малоэффективны для снижения травматизма. Необходимо подключать просветительские мероприятия. Таким образом можно будет вызвать больший интерес к соблюдению правил поведения на дорогах. Напомним, Михаил Ветров ранее предлагал ввести в школьную форму аналог советского пионерского галстука. Аксессуар, по его мнению, должен напоминать о стремлении к знаниям и патриотизме.