mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Для молодёжи могут ввести лекции о безопасном управлении электросамокатами

Для молодёжи могут ввести лекции о безопасном управлении электросамокатами

13 марта 2024, 14:13
Фото: Изображение Midjourney
Просветительские лекции, на которых молодым людям будут рассказывать о том, как правильно водить электросамокаты могут предлагается проводить в вузах. С данной инициативой выступил руководитель одного из популярных в Российской Федерации общественных движений.

Лидер Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил письмо с этим предложением главе Минпросвещения Сергею Кравцову, сообщает RT.

Автор обращения отметил, что прокатные электросамокаты интересны в основном молодёжи. При этом только запреты малоэффективны для снижения травматизма. Необходимо подключать просветительские мероприятия. Таким образом можно будет вызвать больший интерес к соблюдению правил поведения на дорогах.

Напомним, Михаил Ветров ранее предлагал ввести в школьную форму аналог советского пионерского галстука. Аксессуар, по его мнению, должен напоминать о стремлении к знаниям и патриотизме.

Подпишитесь
В Башкирии раздадутся взрывы
Сегодня, 07:55
Уровень воды в водохранилищах понизят в связи с надвигающимся паводком
Сегодня, 09:21
15 домов в двух районах Уфы признали аварийными
Сегодня, 09:55
Автомобилист в Уфе проехал на красный, устроил дрифт и едва не въехал в автобус
Сегодня, 10:47
Мэрия собирается заключить контракт на озеленение центра Уфы за 31 млн
Сегодня, 07:38
Лейтенанта из Башкирии посмертно наградили Орденом Шаймуратова
Сегодня, 07:22