Для молодёжи могут ввести лекции о безопасном управлении электросамокатами

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Лидер Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил письмо с этим предложением главе Минпросвещения Сергею Кравцову, сообщает RT.
Автор обращения отметил, что прокатные электросамокаты интересны в основном молодёжи. При этом только запреты малоэффективны для снижения травматизма. Необходимо подключать просветительские мероприятия. Таким образом можно будет вызвать больший интерес к соблюдению правил поведения на дорогах.
Напомним, Михаил Ветров ранее предлагал ввести в школьную форму аналог советского пионерского галстука. Аксессуар, по его мнению, должен напоминать о стремлении к знаниям и патриотизме.