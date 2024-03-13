Диетолог: Блины на Масленницу лучше печь на минеральной воде

Диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно печь блины, чтобы они были более полезными и менее калорийными. По ее словам, лучше молоко заменить на минеральную воду, а масло не лить на сковородку, а просто смазывать ее поверхность.