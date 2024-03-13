Диетолог: Блины на Масленницу лучше печь на минеральной воде

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Как пишет NEWS.ru, диетолог Соломатина подчеркнула, что правильность приготовления блинов очень важна. Эксперт отметила, что для замешивания теста лучше использовать вместо молока минеральную воду, а также избегать большого количества масла при жарке — лучше просто смазывать поверхность сковородки.
Также можно к муке высшего сорта добавлять муку второго сорта: гречневую, нутовую или овсяную. После приготовления блинов можно выбрать для них полезную начинку: овощи, например, капусту, а также грибы или ягоды: чернику, ежевику, голубику или вишню.