Жители Кемерово негодуют: в районе городского вокзала образовался транспортный затор

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
Трамваи, образовавшие затор на путях, стали причиной длительной пробки на проспекте Ленина в Кемерово.
Как сообщают горожане, трудности с дорожным движением возникли в час пик. Пассажиры, покидающие трамваи, в хаотичном порядке двигались по проезжей части, чтобы пересесть в автобусы, и без того до предела заполненные людьми, пишет vse42.ru.
Некоторое время спустя трамваи тронулись с места. Маршрут №5, по сообщению кондуктора и водителя, в этот раз был сокращен.