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Published Сегодня, 18:30

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Updated Сегодня, 18:31

Жители Кемерово негодуют: в районе городского вокзала образовался транспортный затор

Жители Кемерово негодуют: в районе городского вокзала образовался транспортный затор

11 марта 2024, 18:30
Фото: Изображение Midjourney
В очередной раз кемеровчане сообщили о гигантской пробке, которую городской транспорт образовал в районе железнодорожного вокзала.

Трамваи, образовавшие затор на путях, стали причиной длительной пробки на проспекте Ленина в Кемерово.

Как сообщают горожане, трудности с дорожным движением возникли в час пик. Пассажиры, покидающие трамваи, в хаотичном порядке двигались по проезжей части, чтобы пересесть в автобусы, и без того до предела заполненные людьми, пишет vse42.ru.

Некоторое время спустя трамваи тронулись с места. Маршрут №5, по сообщению кондуктора и водителя, в этот раз был сокращен.

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