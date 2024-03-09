Ученые и студенты Башкирии разработали важную установку для производства

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:26
Учёные и студенты Башкирии разработали плазмохимическую установку для получения графена и графитовой сажи. Установка поможет производству строительных материалов, автомобильных шин, бытовых и спортивных изделий.
Графитовая сажа широко применяется в производстве — от кремов для обуви до автомобильных шин. Она незаменима в производстве эмалей, пластмасс, лакокрасочном производстве, полиграфии, для строительства и отделки. Графен же широко используется для терморегуляции. Например, компания Huawei использует вещество для терморегуляции смартфонов. Также графен успешно применяют в другой электронике. Самый массовый продукт — это пауэрбанк.
Плазмохимическая установка разработана на основе зарубежных прототипов. При добавлении полученных наночастиц, материалы приобретают прочность: автомобильные шины становятся износостойкими, пластмассовая посуда более надёжной, а бетон долговечным.
Также благодаря полученным наночастицам усовершенствуется спортивное снаряжение — лыжи и хоккейные клюшки.