Ученые и студенты Башкирии разработали важную установку для производства

Графитовая сажа широко применяется в производстве — от кремов для обуви до автомобильных шин. Она незаменима в производстве эмалей, пластмасс, лакокрасочном производстве, полиграфии, для строительства и отделки. Графен же широко используется для терморегуляции. Например, компания Huawei использует вещество для терморегуляции смартфонов. Также графен успешно применяют в другой электронике. Самый массовый продукт — это пауэрбанк.