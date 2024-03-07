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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Юрист рассказал, кто имеет право взломать вашу дверь

Юрист рассказал, кто имеет право взломать вашу дверь

7 марта 2024, 07:28
Фото: PxHere
Эксперт объяснил, когда проникновение в жилище считается законным.

Портал Newia.Ru поговорил с экспертом и выяснил, при каких услоиях проникновение в жилище является законным, а когда — нет.

Положение о неприкосновенности жилища закреплено в правах человека статьей 25 Конституции Российской Федерации. Под жилищем подразумевается — дом, квартира, дача и даже временное нежилое помещение. Таким образом, жилище является местом, в которое никто не может проникать без согласия его жителей, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством или на основании судебного решения.

Проникновение в жилище без согласия жильца является нарушением 139 статьи Уголовного кодекса РФ.

Однако есть ряд случаев, когда ограничение права на неприкосновенность жилища может быть законно со стороны спецслужб. Например, для спасения жизни граждан и их имущества. Сюда же входит обеспечение личной безопасности граждан или общественной безопасности в чрезвычайных ситуациях, таких как аварии, стихийные бедствия, катастрофы, массовые беспорядки и т. д. Также в жилище могут проникнуть в целях пресечения совершаемых преступлений, задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, или для установления фактов о совершенном преступлении или произошедшем несчастном случае.

Подробнее — в материале Newia.Ru.

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