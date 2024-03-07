Юрист рассказал, кто имеет право взломать вашу дверь

Однако есть ряд случаев, когда ограничение права на неприкосновенность жилища может быть законно со стороны спецслужб. Например, для спасения жизни граждан и их имущества. Сюда же входит обеспечение личной безопасности граждан или общественной безопасности в чрезвычайных ситуациях, таких как аварии, стихийные бедствия, катастрофы, массовые беспорядки и т. д. Также в жилище могут проникнуть в целях пресечения совершаемых преступлений, задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, или для установления фактов о совершенном преступлении или произошедшем несчастном случае.