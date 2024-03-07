mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

В РЭО сообщили о строительстве первых объектов по обращению с ТКО в ЛНР и ДНР

В РЭО сообщили о строительстве первых объектов по обращению с ТКО в ЛНР и ДНР

7 марта 2024, 12:57
Фото: reo.ru
В 2025 году на территории Донецкой и Луганской народных республик начнется строительство первых двух комплексов по обращению с отходами. На данный момент объекты проектируются. Об этом сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев на полях Всемирного фестиваля молодежи — 2024

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, строительство предприятий в новых регионах осуществляется по распоряжению главы государства и правительства, пишут vostokmedia.com. При этом на новых комплексах будет использоваться принцип утилизации, сортировки и захоронения только хвостов. Буцаев отметил, что работа по проектированию объектов продвигается хорошими темпами. Результаты изысканий станут основой для технологий, которые будет предлагать Российский экологический оператор. На текущий год запланировано завершение проектирования и прохождение экспертиз. Строительство начнется приблизительно к концу первого квартала 2025 года.

Российский экологический оператор продолжает поставку мусоровозов и оборудования в новые регионы. В частности, туда поставляются баки для твердых коммунальных отходов. С начала 2024 года было закуплено 125 единиц спецтехники и 8,7 тысячи контейнеров и бункеров для отходов. В том числе в феврале было поставлено 3,7 тысячи контейнеров и бункеров, а также 52 единицы спецтехники. Генеральный директор РЭО отметил, что в 2024 году планируется полностью закрыть первичную потребность в контейнерах и технике.

Помимо этого, Денис Буцаев поделился планами РЭО по созданию одиннадцати комплексов по утилизации ТКО в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Общая мощность обработки отходов на этих комплексах превысит 795 тысяч тонн. Что касается сроков реализации данных проектов, то они должны быть завершены к 2030 году.

#Общество
Подпишитесь
Ирландские магнаты и уфимские депутаты: кто облюбовал землю в спальном районе Уфы?
Сегодня, 03:58
В Уфимских магазинах появился шоколад с изображение главы региона и его сына
Сегодня, 09:42
Фото. Известно, как изменится Уфимский цирк после реконструкции
Сегодня, 07:13
На 8 Марта в Башкирии стартует новая спецоперация ГИБДД
Сегодня, 04:57
В год семьи в Башкирии запускают программу заботы о здоровье будущих мам и детей
Сегодня, 10:54
В Уфе пройдет семинар «Участие МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков»
Сегодня, 06:17