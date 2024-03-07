В РЭО сообщили о строительстве первых объектов по обращению с ТКО в ЛНР и ДНР

Российский экологический оператор продолжает поставку мусоровозов и оборудования в новые регионы. В частности, туда поставляются баки для твердых коммунальных отходов. С начала 2024 года было закуплено 125 единиц спецтехники и 8,7 тысячи контейнеров и бункеров для отходов. В том числе в феврале было поставлено 3,7 тысячи контейнеров и бункеров, а также 52 единицы спецтехники. Генеральный директор РЭО отметил, что в 2024 году планируется полностью закрыть первичную потребность в контейнерах и технике.