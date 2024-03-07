В РЭО сообщили о строительстве первых объектов по обращению с ТКО в ЛНР и ДНР

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, строительство предприятий в новых регионах осуществляется по распоряжению главы государства и правительства, пишут vostokmedia.com. При этом на новых комплексах будет использоваться принцип утилизации, сортировки и захоронения только хвостов. Буцаев отметил, что работа по проектированию объектов продвигается хорошими темпами. Результаты изысканий станут основой для технологий, которые будет предлагать Российский экологический оператор. На текущий год запланировано завершение проектирования и прохождение экспертиз. Строительство начнется приблизительно к концу первого квартала 2025 года.
Российский экологический оператор продолжает поставку мусоровозов и оборудования в новые регионы. В частности, туда поставляются баки для твердых коммунальных отходов. С начала 2024 года было закуплено 125 единиц спецтехники и 8,7 тысячи контейнеров и бункеров для отходов. В том числе в феврале было поставлено 3,7 тысячи контейнеров и бункеров, а также 52 единицы спецтехники. Генеральный директор РЭО отметил, что в 2024 году планируется полностью закрыть первичную потребность в контейнерах и технике.
Помимо этого, Денис Буцаев поделился планами РЭО по созданию одиннадцати комплексов по утилизации ТКО в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Общая мощность обработки отходов на этих комплексах превысит 795 тысяч тонн. Что касается сроков реализации данных проектов, то они должны быть завершены к 2030 году.