В КНР подписали документ о сотрудничестве правительств Москвы и Шэньчжэня

Хотя Шэньчжэнь — молодой город, его население уже превышает 20 миллионов. Он с полным правом занял нишу самой инновационной агломерации Китая и пользуется статусом одного из самых передовых мегаполисов мира. Имея репутацию лидера в вопросах концентрации крупнейших высокотехнологичных корпораций, Шэньчжэнь опирается на уникальный опыт применения передовых градостроительных технологий при последовательном соблюдении всех экологических стандартов, установленных для проектов комплексного развития территорий.