В КНР подписали документ о сотрудничестве правительств Москвы и Шэньчжэня

Posted Сегодня, 18:39
Published Сегодня, 18:39
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Updated Сегодня, 18:39
Свои подписи под договором поставили министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черёмин и вице-мэр китайского города Ван Шоужуй, сообщает rosbalt.
Документ подписали 6 марта 2024 года во время визита делегации правительства Москвы в Шэньчжэнь. Стороны озвучили планы на долгосрочное и плодотворное партнёрство, взаимную поддержку экспортно ориентированных компаний, а также обмен опытом по части привлечения внешних инвестиций и внедрения в городское хозяйство цифровых технологий.
Меморандум имеет своей целью развитие внешнеэкономических связей, двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, а также задействование передового опыта в процессе модернизации городской транспортной инфраструктуры. Городам предстоит делиться опытом в сфере управления инновациями, градостроительства, торговли и реализовывать совместные проекты в сфере науки, образования, культуры, туризма, экологии.
В ходе встречи Сергей Черёмин пригласил шэньчжэньских партнёров стать участниками Международного транспортного саммита в Москве и присоединиться к проекту Urban Transport Data — аналитической платформе по сбору и обмену данными о функционировании транспортного комплекса. Министр заявил о заинтересованности российской стороны в привлечении китайских компаний и локализации в российской столице высокотехнологичного бизнеса.
Хотя Шэньчжэнь — молодой город, его население уже превышает 20 миллионов. Он с полным правом занял нишу самой инновационной агломерации Китая и пользуется статусом одного из самых передовых мегаполисов мира. Имея репутацию лидера в вопросах концентрации крупнейших высокотехнологичных корпораций, Шэньчжэнь опирается на уникальный опыт применения передовых градостроительных технологий при последовательном соблюдении всех экологических стандартов, установленных для проектов комплексного развития территорий.
Это обстоятельство обеспечивает Шэньчжэню право на пребывание в списке лидеров по устойчивому развитию и комфорту городской среды.