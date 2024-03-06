Корпорация МСП предоставит небольшим производствам 4,5 млрд рублей

Как отметил руководитель Корпорации МСП Александр Исаевич, программа становится доступной для все большего числа предприятий. Они, в свою очередь, могут приобретать с ее помощью новое оборудование, создавать рабочие места, выпускать больше продукции и больше зарабатывать. Исаевич также рассказал, что в новых субъектах России в рамках программы предприниматели получили 119 миллионов рублей на закупку оборудования.