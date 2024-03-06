Корпорация МСП предоставит небольшим производствам 4,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Напомним, «МСП Лизинг» — это дочерняя структура Корпорации МСП.
В прошлом году малые предприятия получили 2,4 миллиарда рублей кредитов по ставке 6% годовых для покупки российского оборудования и 8% — для импортного. Тогда в тройке лидеров по привлеченному льготному финансированию на эти цели оказались компании из Санкт-Петербурга (211 млн руб.), Московской (195 млн) и Нижегородской (150 млн) областей, сообщает tass.ru.
Как отметил руководитель Корпорации МСП Александр Исаевич, программа становится доступной для все большего числа предприятий. Они, в свою очередь, могут приобретать с ее помощью новое оборудование, создавать рабочие места, выпускать больше продукции и больше зарабатывать. Исаевич также рассказал, что в новых субъектах России в рамках программы предприниматели получили 119 миллионов рублей на закупку оборудования.
Размер финансирования может составлять от 500 тысяч до 50 миллионов рублей. Средства предоставляются на срок от 13 месяцев до семи лет. Внесение платежей должно производиться уже после получения оборудования. При использовании поручительства РГО первоначальный взнос составит 0% от стоимости оборудования.
Напомним, эта поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал президент Владимир Путин, а реализацию курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.