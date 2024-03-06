Эксперт Воронцова назвала полезную дозу сливочного масла

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:55
Результаты показали, что у людей, потреблявших сливочное масло, увеличилось количество «плохого» холестерина в крови, однако также увеличилось и количество «хорошего» холестерина, достигнув приблизительно того же уровня, пишет pravda.ru.
Из этого можно сделать вывод, что важно его употреблять в разумных количествах, отметила диетолог Ирина Воронцова. Сливочное масло обладает богатым содержанием жирных кислот. В масле также находятся все основные элементы, необходимые для здоровья, включая калий, кальций, магний, фосфор, натрий, а также витамины А, Е, В2, РР, В6 и D.
Стремление к балансу также важно учитывать при потреблении сливочного масла. Рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) утверждают, что норма употребления насыщенных жиров должна составлять 10% от общей калорийности суточного рациона. Это означает, что безопасное потребление сливочного масла составляет от 15 до 25 граммов в день, что эквивалентно от 1,5 до 2,5 столовых ложек.
Важно помнить, что данная дозировка является безопасной, при условии, что отсутствия иных источников жиров, что редко бывает, учитывая разнообразие пищи, которую мы употребляем ежедневно.