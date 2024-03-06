Эксперт Воронцова назвала полезную дозу сливочного масла

Из этого можно сделать вывод, что важно его употреблять в разумных количествах, отметила диетолог Ирина Воронцова. Сливочное масло обладает богатым содержанием жирных кислот. В масле также находятся все основные элементы, необходимые для здоровья, включая калий, кальций, магний, фосфор, натрий, а также витамины А, Е, В2, РР, В6 и D.