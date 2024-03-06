Буцаев: На выставке «Зеленого квадрата» представили работы иностранных художников

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что участники конкурса «Зеленый квадрат» создают арт-объекты из вторсырья. По его словам, искусство помогает привлечь внимание людей к вопросам обращения с отходами, формирования экопривычек и развитии в России экономики замкнутого цикла, передает 56orb.ru.
На текущем фестивале при поддержке РЭО приняли участие художники из таких стран, как Китай, Индия, Мексика, Нигерия, Корея, Япония, Кот-д’Ивуар и Зимбабве.
Среди участников выставки можно выделить трэш-арт-художника Муну Дезире Коффи из Кот-д’Ивуара, известного своими работами, созданными из частей старых телефонов и клавиатур. Еще один известный участник — китаец Чжан Сяо, представивший три фотографии из проекта «Шаньси», демонстрирующие влияние материальной культуры и модели чрезмерного потребления в интернете на окружающую среду.
Всего на выставке представлены арт-объекты 12 зарубежных авторов. Среди них картины «Три вопроса» и «Путь» художницы из Республики Корея Ли Чинчжу, арт-объект «Сангат» индийско-пакистанской художницы Маниши Геры Басвани, скульптура в костюме «Йоруба» художницы-экспрессионистки из Нигерии Мишель Окпаре, картины «Без названия» ивуарийского художника Аристида Куаме, арт-объект «Пластиковые ножи» из отходов зимбабвийского художника Моффата Такадивы. Также свои произведения представили мексиканский художник Альфредо де Стефано, молодая художница из Японии Юмико Оно, художница из Индии Навджот Альтаф, индийский фотограф, дизайнер и ювелир Шахид Датавала.