Буцаев: На выставке «Зеленого квадрата» представили работы иностранных художников

Всего на выставке представлены арт-объекты 12 зарубежных авторов. Среди них картины «Три вопроса» и «Путь» художницы из Республики Корея Ли Чинчжу, арт-объект «Сангат» индийско-пакистанской художницы Маниши Геры Басвани, скульптура в костюме «Йоруба» художницы-экспрессионистки из Нигерии Мишель Окпаре, картины «Без названия» ивуарийского художника Аристида Куаме, арт-объект «Пластиковые ножи» из отходов зимбабвийского художника Моффата Такадивы. Также свои произведения представили мексиканский художник Альфредо де Стефано, молодая художница из Японии Юмико Оно, художница из Индии Навджот Альтаф, индийский фотограф, дизайнер и ювелир Шахид Датавала.