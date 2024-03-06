mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Аналитика МТС RED: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27%

Аналитика МТС RED: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27%

6 марта 2024, 10:39
Фото: МТС
МТС RED сообщает о росте объема фишинговых атак, эксплуатирующих тему 8 Марта. Злоумышленники маскируют свои письма под специальные предложения к празднику от онлайн-магазинов и ретейл-платформ.

Фишинговые письма мотивируют пользователей открыть вложение, содержащее вредоносное ПО, или пройти по ссылке на специально созданную злоумышленниками веб-страницу и ввести там конфиденциальную информацию — как правило, логин и пароль от того или иного аккаунта или данные банковской карты.

По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC, объем фишинга ежегодно возрастает перед праздниками и сезонами распродаж. В этом году основной прирост был отмечен перед 8 Марта — он составил примерно 27%, тогда как перед 23 Февраля средний объем фишинговых атак оставался практически неизменным. Предыдущий всплеск атак аналитики фиксировали в преддверии Дня святого Валентина.

В качестве основной тематики писем злоумышленники использовали фейковые сообщения о распродажах и специальных предложениях, посвященных 8 Марта. Письма были замаскированы под маркетинговые рассылки известных ретейл-платформ, таких как Ozon и Wildberries.

В ряде случаев мошенники побуждали пользователей перейти на фишинговые страницы непосредственно по ссылке из письма, однако наиболее заметным трендом стали попытки перевести общение с пользователями в мессенджеры — Telegram или WhatsApp, которые становятся привычными площадками для общения с брендами в целях покупки. Так, по данным МТС Ads, половина опрошенных женщин (52%) и мужчин (50%) акцентирует внимание на креативной рекламе от брендов в Telegram при выборе подарка на 8 Марта.

— Фишинг — одна из самых распространенных киберугроз в отношении пользователей. Конечной целью киберпреступников могут быть как данные или деньги граждан, так и проникновение в ИТ-инфраструктуру компании путем атаки на ее сотрудников. Поэтому работодателям очень важно регулярно проверять и повышать уровень осведомленности сотрудников о киберугрозах, а гражданам — помнить о базовых правилах кибергигиены не только в электронной почте, но и в мессенджерах, — считает Ильназ Гатауллин, технический руководитель направления МТС RED SOC компании МТС RED.

Для защиты от фишинговых атак эксперты МТС RED SOC советуют пользователям обращать внимание на адрес отправителя, соответствие адресов ссылок официальным сайтам организаций, а также оформление и опечатки в письме. Сомнения даже по одному из этих критериев может свидетельствовать о фишинговой атаке. В качестве безопасной альтернативы специалисты МТC RED SOC рекомендуют самостоятельно заходить на сайт онлайн-магазина или ретейл-платформы и там проверять наличие акций и скидок.

МТС RED SOC — центр мониторинга и реагирования на кибератаки, обеспечивающий заказчикам выявление и защиту от киберугроз в режиме 24/7. Среди клиентов МТС RED SOC — компании из сфер телекоммуникаций, промышленности, финансов, ретейла, медицины и других секторов экономики по всей России.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
В Башкирии весной может затопить больше трехсот деревень, поселков и городских улиц
Сегодня, 10:42
Стало известно, какой будет погода в Башкирии 8 марта
Сегодня, 11:24
В Уфе возбудили уголовное дело из-за надругательства над Вечным огнем
Сегодня, 11:10
Участок улицы Коммунистической в Уфе благоустроят за 98 млн рублей
Сегодня, 11:08
Боец из Башкирии вернулся на родину с ранением, но погиб, вновь отправившись на СВО
Сегодня, 10:52
«Башнефть» произвела 3,2 млн тонн экологичных бензинов в 2023 году
Вчера, 05:22