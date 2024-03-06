Аналитика МТС RED: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27%

— Фишинг — одна из самых распространенных киберугроз в отношении пользователей. Конечной целью киберпреступников могут быть как данные или деньги граждан, так и проникновение в ИТ-инфраструктуру компании путем атаки на ее сотрудников. Поэтому работодателям очень важно регулярно проверять и повышать уровень осведомленности сотрудников о киберугрозах, а гражданам — помнить о базовых правилах кибергигиены не только в электронной почте, но и в мессенджерах, — считает Ильназ Гатауллин, технический руководитель направления МТС RED SOC компании МТС RED.