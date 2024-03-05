Ученые РФ вырастили в графене наноструктуры алмаза

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:16
Как сообщает RT, специалисты провели ионное облучение пленки графена, получив алмазные кристаллы размером в десятки нанометров.
Полученный композит объединяет легкость и электропроводность графена с прочностью алмаза. Авторы изобретения считают, что их разработку можно использовать в авиационной промышленности, сфере прикладных биотехнологий, в космической и автомобильной сфере.
Создание двумерных алмазных пленок считается сложной задачей, поскольку алмаз нельзя разделить на тонкие слои. При этом алмазные пленки демонстрируют множество полезных возможностей. Чтобы упростить поставленную задачу, специалисты решили превратить слои графена в комбинацию алмаза и графена.
После ионного облучения пленок графена возникли алмазные кристаллы размером в несколько нанометров с искомыми свойствами.
Авторы изобретения утверждают, что созданный ими материал может использоваться везде, где нужны прочные и легкие материалы.